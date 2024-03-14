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  • CHP'deki kirli para trafiği skandalında hesap zamanı! Savcı soracak: Bu paralar kimin?
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CHP'deki kirli para trafiği skandalında hesap zamanı! Savcı soracak: Bu paralar kimin?

İBB Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri büyük tartışmaya neden oldu. Savcılık, bavullarla para görüntülerinin ardından 3 ismi ifadeye çağırdı. Savcılık, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Fatih Keleş ile Can Poyraz ve Özgür Nas'a tek tek sayılıp kule yaptıkları paraların kaynağını soracak.

14 Mart 2024 Perşembe 08:25 - Güncelleme:
CHP'deki kirli para trafiği skandalında hesap zamanı! Savcı soracak: Bu paralar kimin?
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Savcılık, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Fatih Keleş ile Can Poyraz ve Özgür Nas'ı ifadeye çağırdı. 3 isme "Paraların nereden gelip kime gittiği" sorulacak.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin 'bavulla para' görüntülerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ın, bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldı.

KAYNAĞI ARAŞTIRILACAK

AKŞAM'ın sürmanşetine taşıdığı görüntülerin üçüncü versiyonunda, İmamoğlu'nun 'kasası' diye söz edilen Fatih Keleş'in de aralarında olduğu grup yeni euro'lardan 'kule' yaparken görüntülenmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, paralardan kule yapan isimler için "Çok değerli yol arkadaşlarım" demiş, ancak paranın kaynağına ilişkin açıklama yapmamıştı. Savcılığın paranın kaynağını ve nereye gittiğini soracağı öğrenildi.

CHP İl Başkanlığı, görüntülerdeki paranın yeni il binasının satın alınmasında kullanılan 15.510.000 TL'lik kapora olduğunu açıklamıştı. O bina ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 2019'da Gül İnşaat'tan SEAS Besicilik'in aldığı bina 6 ay sonra CHP'ye satıldı. Gazeteci Murat Ağırel, tapuda 24 milyon TL gösterilen bina için CHP'nin 39,5 milyon ödediğini iddia etti. Ağırel, aradaki farkın kapora olduğunu belirtti. Bu iddiaların ardından 6 ayda iki kez el değiştiren binanın 'kaça alınıp kaça satıldığı' merak konusu oldu. AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Verda Yiğit, konut olarak yapılan binanın usulsüz şekilde ofis olarak kullanıldığına dikkat çekti.

'USULEN HATALI İŞLEM YAPILMIŞ OLABİLİR'

İmamoğlu, katıldığı etkinlikte kendisine 'para skandalı' ile ilgili soru soran gazeteciyi azarladı. İmamoğlu, soruya, "Seni rahatsız eden ne?" yanıtını verdi. Gazetecinin "Kamuoyu merak ediyor. Danışmanınızın ve şirket müdürünüzün parayla yakalanması beni rahatsız etti" demesi üzerine İmamoğlu, "Partimizin işi var orada. Eksik işlem olabilir" dedi.

'BENİMLE İLGİSİ YOK'

İmamoğlu, Habertürk'te de konuyla ilgili"Ben de sosyal medyadan gördüm ve sizin gibi 'bu nedir' dedim. Benimle ve İBB ile ilgisi yok. Bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun, 'kasası' olduğu iddia edilen Fatih Keleş ve inşaat şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın görüntülerde yer almasıyla ilgili bir şey söylememesi dikkat çekti.

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