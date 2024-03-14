CHP'deki kirli para trafiği skandalında yeni perde! İmamoğlu adamlarını sattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kasası' olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu parayı saydığı sıradaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılan konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığından, "Görüntüler, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir" savunması gelmişti.

CHP'lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoda, Keleş'in yanı sıra, sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da olduğu ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu, Habertürk TV canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU KARA PARALARI SAYAN ADAMLARINI SATTI



Sunucunun "para sayma" ifadesinden rahatsız olan İmamoğlu, "Görüntüleri diyelim paraları değil." diyerek algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Para sayan adamlarını topun ağzına atan İmamoğlu, "Benimle ve İBB ile ilgisi yok. Öyle olmaması gerekirdi. Bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik. Hayatım bu işle geçti. İş yaşamım var. Usul açısından doğru değil ama Türkiye'de bu var mı? Var." diye konuştu.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında olan danışmanı Fatih Keleş'ten İBB Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulubü Başkanı diye bahsetmesi, danışmanı olduğunu gizleme çabası, sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'la ilgili açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU'NUN KASASININ ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı olan Fatih Keleş'in babasının köy öğretmeni olduğu, evlendikten sonra kayınpederinin mermer fabrikasında çalışmaya başladığı öğrenildi. Keleş'in 2014'te Beylikdüzü Belediyesi'nde meclis üyesi olduğu, o zamandan bu yana İmamoğlu'nun sır ortağı ve gizli kasası olarak bilindiği ifade ediliyor. Keleş'in ticari olarak yükselişinin de İmamoğlu'nun yanına geçmesiyle başladığı öğrenildi. Beylikdüzü'ndeki marinada İmamoğlu ile karşılıklı villa satın alan Keleş'in, ayrıca sanayi sitesinde de arsalar aldığı ifade edildi. Keleş'in, Marmaris'te tekne alarak İmamoğlu'nu tatilde de yalnız bırakmadığı öğrenildi.

SKANDALDA TANIDIK BİR İSİM DAHA

Görüntülerde yer alan Tuncay Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü, SSB Gayrimenkul A.Ş.'nin de yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Yılmaz'ın Fatih Keleş'in başkanlığını yaptığı İBB Spor Kulübü'nün mali işler yöneticisi olduğu öğrenilmişti.

KAYIT DIŞI PARAYI İTİRAF ETTİ



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunurken kayıt dışı parayı itiraf etti. Çelik paranın 40 milyon liraya alınan CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu savundu. Ancak sözleşmede binanın 24 milyon 360 bin liraya alındığı görülüyor. Bu durumda yaklaşık 16 milyon liranın kayıt dışı para olduğu kesinleşti.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla re'sen soruşturma başlatmıştı.