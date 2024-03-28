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  • CHP'deki para kulesi skandalı derinleşiyor! İki isim daha ifade verdi
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CHP'deki para kulesi skandalı derinleşiyor! İki isim daha ifade verdi

CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Keskin'in ifadesi tamamlandı.

IHA28 Mart 2024 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
CHP'deki para kulesi skandalı derinleşiyor! İki isim daha ifade verdi
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Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül, iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

KESKİN DE İFADE VERDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugün Keskin, saat 09:50'de adliyeye geldi. Keskin, yaklaşık 1,5 saat süren ifadesinin ardından basın mensuplarının soruşturmaya ilişkin sorularına yanıt vermeyerek adliyeden ayrıldı.

BİR İSİM DAHA ADLİYEDE

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

  • Muammer Keskin
  • para sayma

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