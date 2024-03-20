CHP'deki para kulesi skandalında yeni detay! Şantaj da yokmuş kapora da yalanmış

İstanbul Başsavcılığınca, CHP'lilerin para sayma görüntüleri ile ilgili başlatılan soruşturmada avukat Gökhan Taşkapan'ın savcılıkta kendi rızasıyla "beyan sahibi" sıfatıyla verdiği ifadesine ulaşıldı. Taşkapan ifadesinde, şu anda CHP İstanbul İl Binası olarak kullanılan yerin 2019'da müvekkili Ali Rıza Braka'ya ait olduğunu, bir emlakçı aracılığıyla CHP'nin kendilerine teklifte bulunduğunu söyledi. Görüşmelerde son fiyat olarak CHP'ye 43 milyon lira bildirildiğini, ancak 41 milyon liraya anlaşıldığını ifade eden Taşkapan, aradaki 2 milyon lira farkın nasıl ortaya çıktığına ilişkin şunları kaydetti:

TEHDİTLE 2 MİLYON TL

"CHP tarafı Gül İnşaat sahibi Metin Gül'ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi. Metin Gül bana, Büyükçekmece ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Fatih Keleş'in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söyledi. Keleş'in Ekrem İmamoğlu'na yakın olması nedeniyle korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi. Bu nedenle bize, 'Bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim' dedi. 11 Aralık 2019'da tapu devrinin yapıldığı gün çalışanı aracılığıyla elden teslim etti. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye bedeli 41 milyon lira olarak güncelledik."

RESMİ SATIŞ DÜŞÜK

Taşkapan, taşınmazın resmi alım bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak kararlaştırıldığını, kalan rakamı ise CHP'nin haricen ödemesinin istenmesi üzerine bu konuda mutabık kalındığını anlattı. CHP yetkilisi olduğunu öğrendikleri bir kişinin kendilerinden 2 milyon lira istediğini, durumu Canan Kaftancıoğlu'na iletmesi üzerine fazla para alınmasının önüne geçildiğini kaydeden Taşkapan, 10 Aralık 2019'da CHP'li yöneticilerin ısrarı sonucu ödemenin kendi ofisinde yapıldığını aktardı. Taşkapan beyanlarında, satın alma sürecini dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söyledi.

EURO'YU YILMAZ GETİRDİ

Taşkapan, ifadesini şöyle sürdürdü: "İfadelerde Fatih Keleş'in tek parça halinde ve Tuncay Yılmaz ile birlikte para getirdiği belirtilmektedir. Halbuki Keleş öğlen 12.30 gibi, Yılmaz ise 14.30 gibi ofisime gelmiştir. Ve ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda yaklaşık 3 saat boyunca para getirilmiştir. En son bilirkişi raporunda da Tuncay Yılmaz'ın elinde bulunan avro ve dolarlar kendisi tarafından bizzat getirilmiştir. Orada sayılan dolar ve euro liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edilmiştir. Ayrıca kapalı halde iki çanta daha getirildi ancak bu çantalar açılmadı. Bu nedenle içinde para olup olmadığını bilmiyorum."

İHALE KARŞILIĞI PARA

Taşkapan, ofise gelen giden paraları Keleş'in not aldığını, bu sırada bir kişinin daha içinde 1 milyon lira olan çantayla geldiğini ifade ederek, "Bunun İBB'den gönderildiğini ve ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını söyledi. Gelen giden tüm para notları en son Tuncay Yılmaz'a teslim edildi" dedi.

ELDEN 17 MİLYON TL

Sarıyer Tapu Müdürlüğü'nde 11 Aralık 2019'da satış işlemleri için buluştuklarını, saat 12.00'den önce, Gül ile anlaştıkları gibi çalışanı aracılığıyla kayıt dışı olarak 1 milyon liranın Braka'ya elden teslim edildiğini, yine aynı gün Keleş tarafından 490 bin liranın da verildiğini aktaran Taşkapan, elden teslim edilen haricen paranın toplam 17 milyon lira olduğunu beyan etti.

EURO'LARA CEVABIM YOK

Saydığı paraları hatırlamadığını söyleyen İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, "Benim neden bu paraları saydığıma dair verecek bir cevabım yok" dedi.

İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'e yardım etmek amacıyla parayı taşıdığını ve bunun dışında konuyla ilgisi olmadığını savundu. 2016'dan beri İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olduğunu anlatan Yılmaz, Fatih Keleş'i de 12-13 yıldır tanıdığını söyledi.

PARA KAYNAĞINI SORMADIM

Yılmaz, "Kendisi bana arabada bir miktar emanet para olduğunu, bu parayı tek başına götürmekten korktuğu için bir kısmını benim taşımamı rica etti. Para çantalarından birini bana verdi. Parayı götüreceğim yerin konumunu gönderdi. Ben bu paranın nereden geldiğini sormadım. Çantayı da açıp içinde ne kadar para olduğuna bakmadım. Bana paranın emanet olduğunu ve CHP il binasının satın alınması için harcayacaklarını söyledi. Ben de tek başıma arabamda bir çanta para olduğu halde Fatih ağabeyimin attığı konuma gittim."

PARALARI HATIRLAMADI

Gittiği konumda Keleş ile başka kişilerin de olduğunu dile getiren Yılmaz, bu kişileri tanımadığını iddia etti. Yılmaz, Keleş'in kendisine ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle ofiste yarım saat daha kaldıktan sonra ayrıldığını CHP il binasının satın alınmasıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını savundu. Öte yandan savcının, "Görüntülerde euro saydığınız görülüyor" sözleri ise Yılmaz'ı zor durumda bıraktı. Yılmaz, "Benim neden bu paraları saydığıma dair verecek bir cevabım yok. Neden saydığımı da hatırlamıyorum" dedi.

41 MİLYON TL DEDİLER, TAPUDA 1.1 MİLYONUMU YEDİLER

Binayı CHP'ye satan Ali Rıza Braka, "Taşınmazları 41 milyon liraya satsam da elime geçen para 39 milyon 870 bin lira. Geriye kalan parayı komisyon ve diğer giderler diyerek vermediler" dedi.

CHP'ye satılan binanın sahibi Ali Rıza Braka, savcılıktaki ifadesinde pazarlığın, Sarıyer Belediye Başkanı'nın makamında yaptıklarını anlattı. "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık" diyen Braka, şunları anlattı: "Bu sözleşmede de görüleceği üzere resmi olarak 24 milyon 360 bin lira bedel gösterdik. Yine bu sözleşmede CHP tarafından bana o gün 6 milyon lira, 18 Kasım 2019'da 8 milyon lira ve geri kalan bedelin de 9 Aralık 2019 tarihinde ödeneceğini kararlaştırdık. Ben her ne kadar gerçekte taşınmazları 41 milyon lira bedelle satmış olsam da satış vaadi sözleşmesinde ve resmi olarak 24 milyon 360 bin lira göstermiş olmanın herhangi bir sakıncası olduğunu düşünmedim."

Kamera görüntülerinde masa başında bulunan 3 kişinin avro cinsinden para saydığının görüldüğünün hatırlatılması üzerine Braka, "Elinde avro bulunan kişiyi tanımıyorum. Zaten euro görüntülerinin olduğu fotoğraflarda benim ve adamlarımın bulunmadığı görülmektedir. O görüntülerde sadece avukat Gökhan Taşkapan ve tanımadığım 4 kişi bulunmaktadır. Muhtemelen kendilerine sorulduğunda o paraların ne olduğunu söyleyeceklerdir. Çünkü ben paranın tamamını lira olarak aldığıma çok eminim."

ŞANTAJ DA YOKMUŞ KAPORA DA YALANMIŞ!

Avukat Gökhan Taşkapan ile binayı satan Ali Rıza Brakan'ın savcıya verdiği ifade CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın şantaj iddiaları ile 'o para kaporaydı' açıklamasını boşa düşürdü.

CHP İL BAŞKANLIĞI: Görüntülerin avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir. Avukat, bu görüntüleri, bir suç unsuruymuş gibi bazı CHP İstanbul İl yöneticilerine göstererek şantaj yapmak istemiş ama karşılık alamamıştır.

AVUKAT TAŞKAPAN: Kamera kaydı gizli yapılmadı. Bunu odadaki yöneticiler de biliyordu. Oradakilerden biri "Ödemenin kayıt altına alınmış olması, bir kaydının tarafımıza verilmesi ayrıca bunun başkana sunulması iyi olacaktır" dedi, kamera kayıtlarının tamamı Tuncay Yılmaz'a verildi.

CHP İL BAŞKANLIĞI: Görüntüler, 9 Aralık 2019 tarihinde mal sahibine kapora ödenmesine ilişkindir.

MAL SAHİBİ ALİ RIZA BRAKA: 41 milyon TL'ye anlaştık. Elime geçen para resmi olarak 24 milyon 369 bin lira ve elden aldığım 15 milyon 510 bin lira, toplamda 39 milyon 870 bin liradır.