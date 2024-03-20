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Güncel

CHP'deki para sayma skandalında yeni video ortaya çıktı! Paraları İBB çantasıyla taşıdılar

CHP'deki para sayma skandalında ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in getirdiği 'İBB Spor Kulübü' yazılı çantadan deste deste paralar çıkarıldığı görüntülendi.

20 Mart 2024 Çarşamba 02:30 - Güncelleme:
CHP'deki para sayma skandalında yeni video ortaya çıktı! Paraları İBB çantasıyla taşıdılar
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CHP'deki 'para Kuleleri' skandalına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma devam ederken, skandala yeni görüntüler ortaya çıktı.

CHP'li İBB Meclis Üyesi ve Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in getirdiği "İBB Spor Kulübü" yazılı çantadan deste deste paraların çıkarıldığı görüldü.

ÜÇ KİŞİ DE EKREM İMAMOĞLU İLE BAĞLANTILI

Yeni görüntülerde Paraları Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e, İmamoğlu'nun 2015'te CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na getirdiği İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in verdiği ortaya çıktı.

Parayı ofiste sayan ve Keleş'in taşımasına yardımcı olan isim ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu.

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