CHP'deki parti içi hesaplaşma görevlendirme kağıdına yansıdı!

CHP'de parti içindeki kavga ve kaoslar sürerken, en belirgin çekişmelerden biri de Bursa'da yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı kesinleştikten hemen sonra Ankara'ya giden ve mevcut Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile çalışmak istemediği iddia edilen CHP'li Mustafa Bozbey, Turgay Erdem'in yeniden aday gösterilmemesi için elinden geleni yaptığı ileri sürülmüştü.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Turgay Erdem'e yakınlığı ile bilinen dönemin CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'ın da kongrede kaybetmesi için delegelere baskı yaptığı iddia edilen Bozbey, CHP İl Başkanıyla birlikte bu kez de adeta akıllara durgunluk veren bir görevlendirme skandalına imza attı.



İLÇE BAŞKANINI SANDIK MÜŞAHİDİ YAPTILAR

Bursa'da 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde CHP Nilüfer Seçim Komisyon Başkanlığı, 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Nilüfer Hukuk Komisyon Başkanlığı ve 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimlerinde ise CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı yapan Fırat Yılmaz'a İl yönetiminden gelen bir görevlendirme kağıdı, CHP'deki çıkar ve menfaat çatışmalarını bir kez daha gözler önüne serdi. 31 Mart Yerel seçimlerinde Fırat Yılmaz, adeta cezalandırılarak sandık müşahidi olarak görevlendirildi.

SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

Eski ilçe Başkanı Fırat Yılmaz, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde CHP Nilüfer İlçe Başkanı olarak 14-28 Mayıs Seçimlerini yöneten bir parti mensubuyum. Bugün, CHP Bursa İl Başkanlığımızın 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için tarafıma yapmış olduğu Sandık Müşahitliği görevlendirmesini aldım ve kabul ettim.

Şu unutulmasın ki; ben bir CHP'liyim. Örgütte birçok seçim süreci yönetmiş, yaklaşık 4 yıl İlçe Başkanlığı yapmış bir kişiye bugün Sandık Müşahidi olarak ihtiyaç varsa herhangi bir sitemim olmaz" diyerek görevi kabul ettiğini duyurdu.