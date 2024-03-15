CHP'deki skandalda balya balya paraları kimin getirdiği belli oldu

Deste deste dövizin sayıldığı görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlatmıştı. İfadeye çağrılan isimlerden Özgür Nas ve Can Poyraz, dün ifade verdi. 2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından yangın merdiveninden kaçtı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüleri mercek altına alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 ismi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. İfadeye çağrılan isimlerden eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından görüntülenmek istemeyince yangın merdiveninden kaçarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de ifadesinin alınacağı öğrenilirken, soruşturmayla ilgili önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde gerçekleşen olayda, paraları ofise İmamoğlu'nun kasası olarak tabir edilen Fatih Keleş'in getirdiği öğrenildi.

KAYNAĞI SORULACAK

Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde etkili olduğu öğrenilen Keleş'in buradaki lakabının 'Kafa Koparan' olduğu kamuoyuna yansımıştı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanından ayırmadığı Keleş'e savcılık sorgusunda paraların kaynağının neresi olduğu ve ne amaçla getirildiğine ilişkin soruların yöneltilmesi bekleniyor.