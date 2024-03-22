CHP'deki para sayma skandalıyla ilgili yeni görüntülerde bir detay dikkat çekiyor. Para taşınan çantalardan birinin askısı içindeki paranın ağırlığından dolayı kopuyor. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çantayı sürüklemek zorunda kalıyor. Yılmaz daha sonra Fatih Keleş ve diğer 2 kişiyle çantayı masaya boşaltıp parayı sayıyor.

CHP binasının satın alınmasıyla ilgili yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Mülk sahibi Ali Rıza Braka'nın Avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisindeki görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve partinin basın danışmanı Can Poyraz yer alıyor.

Yılmaz, paranın ağırlığından askısı kopan bir çantayı sayılmak üzere yerde sürükleyerek ofise getiriyor. Masaya konulan çanta boşaltılıp Keleş ve Yılmaz'la birlikte 4 kişi tarafından sayılıyor.

BAŞKAN YARDIMCISI İFADE VERECEK

Para sayma görüntüleriyle ilgili Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel de ifadeye çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP İstanbul il binasının satın alınması sürecindeki para kuleleriyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, mülk sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz savcılığa ifade verdi. Balya Balya para sayılan ofiste fotoğrafları çıkan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel "şüpheli" sıfatıyla dün ifadeye çağırıldı.

GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ BENİM

Öksel'in beraberindeki para dolu çantayı Av. Gökhan Taşkapan'ın ofisine getirdiği tespit edildi. Savcılık tarafından Onur Öksel'e ulaşılarak, ifadeye getirilmesi yönündeki talep İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Öksel, "Görüntülerdeki kişi benim. Ancak bu aşamada konuşmam doğru değil. Halen devlet memuruyum, açıklama yapmam uygun değil" dedi. Öksel, "Paranın sağlanması ve ofise getirilmesinden Şişli Belediye Başkanı Muarrem Keskin'in haberi var mıydı?" sorusuna ise yanıt vermedi. CHP'li Şişli Belediye Başkanı'nın süreçten haberdar olup olmadığı merak ediliyor.

HERKES ORADA



Para balyalarının sayıldığı ofise gelmeyen kalmamış. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin de orada olduğu ortaya çıktı. Valizle para getiren Serkan Çebi, ofise girdikten sonra valizi yerde açıyor. Daha sonra balyaları tek tek masaya Fatih Keleş'in önüne bırakıyor. İBB Başkanı'na yakınlığıyla bilinen Serkan Çebi'nin nikahını da İmamoğlu kıymıştı.