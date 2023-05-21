İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2023 Pazar / 2 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'den ''APO için yasa önerisi'' iddiası! Yalanı Meclis kayıtlarında ortaya çıktı
Güncel

CHP'den ''APO için yasa önerisi'' iddiası! Yalanı Meclis kayıtlarında ortaya çıktı

HDP ve PKK ile girdiği kirli ittifakı örtmek için yalanlara sarılan CHP'den akılalmaz bir iddia geldi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, 'APO'yu hapisten çıkarmak için 2 kez meclise yasa önerisi getiren AKP... Bu önerilerin yasalaşmasını engelleyen ise CHP...' yalanını ortaya attı. 21 Nisan 2006 tarihli 1/1194 numaralı kanunu paylaşarak algı oluşturmaya çalışan Kılıç'ın yalanı kısa sürdü. Söz konusu yasanın içerisinde Abdullah Öcalan'la ilgili hiçbir maddenin bulunmadığı ve aynı tarih içerisinde yasalaştığı öğrenildi..

21 Mayıs 2023 Pazar 07:58 - Güncelleme:
CHP'den ''APO için yasa önerisi'' iddiası! Yalanı Meclis kayıtlarında ortaya çıktı
ABONE OL

14 Mayıs seçimlerinde HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü elebaşlarından peş peşe destek mesajları gelirken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç tarafından gerçek dışı bir iddia ortaya atıldı.

CEMİL KILIÇ'TAN GERÇEK DIŞI İDDİA

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, 21 Nisan 2006'da AK Parti hükümetinin Meclis'e terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için yasa önerisi getirdiğini öne sürdü. Kılıç, önerinin CHP tarafından engellenerek yasalaşmasının önüne geçildiğini iddia etti.

YALANI MECLİS KAYITLARIYLA ÇÜRÜDÜ

Cemil Kılıç'ın iddiasına konu olan 21 Nisan 2006 tarihli ve 1/1194 esas numaralı kanun tasarısıyla ilgil gerçek TBMM kayıtlarında ortaya çıktı. TBMM kayıtlarından elde edilen bilgiye göre; Kılıç'ın iddia ettiği gibi tasarıda teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalmasına ilişkin bir madde bulunmuyor. Ayrıca, CHP'nin engellediğini öne sürdüğü maddenin 22 Haziran 2006'da kanunlaştığı da kayıtlarda yer aldı. Kanunun yasalaştığı ve teröristbaşı Öcalan'ın halen İmralı'da bulunduğu göz önüne alındığında Cemil Kılıç'ın kamuoyunu manipüle etmek için yalana sarıldığı bir kez daha tescillenmiş oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.