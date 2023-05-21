CHP'den ''APO için yasa önerisi'' iddiası! Yalanı Meclis kayıtlarında ortaya çıktı

14 Mayıs seçimlerinde HDP destekli 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü elebaşlarından peş peşe destek mesajları gelirken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç tarafından gerçek dışı bir iddia ortaya atıldı.

CEMİL KILIÇ'TAN GERÇEK DIŞI İDDİA

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, 21 Nisan 2006'da AK Parti hükümetinin Meclis'e terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için yasa önerisi getirdiğini öne sürdü. Kılıç, önerinin CHP tarafından engellenerek yasalaşmasının önüne geçildiğini iddia etti.

YALANI MECLİS KAYITLARIYLA ÇÜRÜDÜ

Cemil Kılıç'ın iddiasına konu olan 21 Nisan 2006 tarihli ve 1/1194 esas numaralı kanun tasarısıyla ilgil gerçek TBMM kayıtlarında ortaya çıktı. TBMM kayıtlarından elde edilen bilgiye göre; Kılıç'ın iddia ettiği gibi tasarıda teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalmasına ilişkin bir madde bulunmuyor. Ayrıca, CHP'nin engellediğini öne sürdüğü maddenin 22 Haziran 2006'da kanunlaştığı da kayıtlarda yer aldı. Kanunun yasalaştığı ve teröristbaşı Öcalan'ın halen İmralı'da bulunduğu göz önüne alındığında Cemil Kılıç'ın kamuoyunu manipüle etmek için yalana sarıldığı bir kez daha tescillenmiş oldu.