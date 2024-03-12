CHP'den büyük kopuş! 120 bin kişi istifa etti

CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği kurultayın ardından büyük kopuş yaşanıyor. 1,5 milyon civarında üyesi bulunan partinin 120 bin üyesi birkaç ay içinde istifa etti. İstifaların 25 bini İstanbul'da gerçekleşti. Bu ayrılıklar devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesine, ona yakın belediye başkanlarının liste dışı bırakılmasına ve adaylar belirlenirken ön seçim yapılmamasına bağlanıyor.

Genel Başkan değişimiyle zor bir sürece giren CHP'de yaprak dökümü sürüyor. Kasım 2023'te ön seçim sözüyle girilen kurultaydan galip ayrılan Özgür Özel cephesi, aday belirleme sürecinde bu sözünü unuttu. Tartışmalı kurultayın ardından adayların ön seçimsiz belirlenmesi, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiyesi ve Kılıçdaroğlu'na yakın mevcut belediye başkanlarının liste dışı bırakılması partideki kopuşu hızlandırdı.

ADAY BELİRLEME ETKİLİ OLDU

Binlerce seçim çevresinde adaylık başvurusunda bulunan isimler, adayların Genel Merkez kararı ile belirlenmesiyle kazan kaldırdı. Aday gösterilmeyen isimler tepki olarak istifa etti. CHP'de yaşanan kopuşun bir başka önemli nedeni de yeni yönetimin parti içinde başlattığı mezhepçilik kavgası oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve kurultayda Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden yıpratıldığını öne süren Alevi partililer, yeni yönetime tepki göstererek istifa etmeye başladı.

ÜYELERİN YÜZDE 10'U

Yeni Şafak'ın haberine göre, yaklaşık 1 milyon 500 bin üyesi bulunan CHP'de kurultaydan bu yana gelen istifaların sayısı 100 bini geçti. Geçtiğimiz 5 ayda Türkiye genelinde CHP'den istifa eden üye sayısı 120 bine ulaştı. Özgür Özel başkanlığındaki yeni yönetime tepki gösterip istifa eden 25 bin CHP üyesinin İstanbul'dan olduğu öğrenildi.