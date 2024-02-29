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CHP'den eski ortağı İYİ Parti'yi kızdıracak itiraz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara İl Seçim Kurulu'na itirazı üzerine İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü.

AA/İHA29 Şubat 2024 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
CHP'den eski ortağı İYİ Parti'yi kızdıracak itiraz
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Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine İYİ Parti'nin Mamak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi. CHP'den Mamak Belediye Başkanlığına aday adayı olan Bayındır, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiş ve İYİ Parti Mamak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti. CHP'nin merkez yoklamasına katılan ve aday adaylığından istifa etmeyen Bayındır'ın adaylığı CHP'nin itirazı sonucu düşürüldü.

ADAYLIĞI CHP'NİN İTİRAZI SONUCU DÜŞÜRÜLDÜ

Ankara İl Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Mamak Belediye Başkan adayı gösterilen Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, Kurul, CHP'nin itirazı üzerine Bayındır'ın Belediye Başkan adaylığını görüştü.

Ankara İl Seçim Kurulu, Bayındır'ın CHP ve İYİ Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptığını ve süresi içinde CHP'den istifa etmeden, İYİ Parti listelerinden aday gösterildiğini belirledi.

Bu nedenle Bayındır'ın adaylığı, Siyasi Partiler Kanunu'nun, "Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" hükmü uyarınca düşürüldü.

Ankara İl Seçim Kurulu, kesin aday listelerini 3 Mart Pazar sabahı saat 8.00'de asacak. İYİ Parti, bu tarihe kadar Mamak Belediye Başkan adaylığı için yeni bir isim bildirebilecek.

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