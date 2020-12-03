CHP'den istifa edip, taciz ve tecavüz skandalını gözler önüne serdi

03 Aralık 2020 Perşembe 16:49 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 16:54

CHP eski ilçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz skandalını ifşa etti. Koç, yaptığı açıklamalarla CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

"DİLEKÇEMİ VERDİM AMA CHP GEREĞİNİ YAPMADI"

Yıllarca partiye emek verdiğini belirten Koç, "Hiçbir karşılık beklemeden çalıştığım CHP’yi bu duruma getirenler utansınlar, onlar bugünün koltuk işgalcileri, güce tapınanlarıdır. Kim yanlış yaparsa, kim üstlendiği görevi kötüye kullanırsa onlara karşı mücadele veren birisiyim. Esenler İlçe başkanının ve yönetiminin yaptığı kirlilikleri yetkililere defalarca anlattım, CHP’nin gerekli makam ve mevkilerine dilekçeler yazdım ama gereği yapılmadı. Benim söylediklerim iddia değil yaşanılmış gerçeklerdir. Aksini söylüyorlarsa hodri meydan…" dedi.

KAFTACIOĞLU'NA TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na seslenen Koç, "Sn Canan Hanım size el kol hareketi ile nasıl ge........k... diyen ilçe başkanınız halen daha görevde ise ne zırvalıyorsun. YDK'ya ve sizlere verdiğim dosyada mevcut ilçe başkanının kirliliklerini yazdığım halde gereğini neden yapmadığınızı açıklar mısınız?. CHP’ye gelen kadınlar sizlerin kardeşi veya çocukları değil mi? Onlara bir başka gözle bakanları neden koruyorsunuz?" dedi.

"PARTİMİN BUGÜNKÜ YÖNETİCİLERİNDEN TİKSİNİYORUM"

İlçe Yönetiminde bulunduğum dönemde bu olayların basına yansımaması için çok mücadele verdiğini söyleyen Koça, "İnandım hesap sorarlar diye güvendim. Yetkililer bu duruma sesiz kaldıkları gibi tüzüğün gereklerini yerine getirmeyerek bu işlenen suçların bugün patlamasının ve meydana gelmesinin baş sorumlularıdırlar. Esenler’de yaşanan kirliliklere maruz kalan parti üyeleriniz ifade vermeye hazır olduklarını o dönemde söylemelerine rağmen duyarsızlık gösteren il başkanı, il yöneticileri ve YDK Başkanı gereğini yapmadıkları gibi bu bilgilere sahip olduğum için beni partimden uzaklaştırmak için değişik yollara başvurdular. Yaptığım mücadele ve yaşadıklarım beni yordu, partimin bugünkü yönetenlerinden tiksindiğim için kendi isteğimle İlçe seçim kuruluna istifamı verdim." dedi.

"BUNUN HESABINI SORSUNLAR"

Bu durumu yaşatanlara hesabın sorulması gerektiğini ifade eden Koç, "Bakın sayın il başkanı birilerine şov yapıyorsun diyor, kendileri bıraksın birilerine laf yetiştirmeyi de bu çocuklara yapılanların, hesabı verilemeyecek kirliliklerin hesabını sorsun. İl başkanının kendisine küfür yapan ilçe başkanını plaketle ödüllendirdiğine şahit olduğum için bu hesabı soramaz. Kendisinin solcu olduğunu söylemesi CHP’yi kirlettiği gibi solu da kirletiyor. Ben söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım, kendilerine verdiğim dilekçeler, yaptığım yazışmalar ortada" dedi.