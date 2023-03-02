CHP'den Karabağlar'daki TOKİ projesine engel!

Kahramanmaraş merkezli art arda meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 40 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken binlerce bina da yıkıldı. Yıkımın büyüklüğü kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken Hatay, İstanbul, Diyarbakır'da kentsel dönüşüme savaş açan CHP, İyi Parti ve TMMOB'un İzmir'de de sahneye çıktığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlar'da dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için harekete geçti. Bu kapsamda Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesine tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mart 2019'da yürürlüğe giren imar planı ile toplu konut alanı olarak ayrıldı. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması öngörüldü.

SELVİTOPU YARGIYA TAŞIDI

CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası, 42 hektarlık bölüme toplu konut yapılmasına karşı çıktı. Alanın tamamının üniversiteye tahsis edilmesini isteyen belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının toplu konut yapımına olanak tanıyan imar planlarını yargıya taşıdı. İzmir 1 İdare Mahkemesi, üniversite dışındaki konut ve diğer kullanım alanlarıyla ilgili planın yürütmesini durdurdu.

TOKİ İHALEYE ÇIKTI

Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararındaki gerekçeleri de dikkate alarak yeni bir revizyon imar planı hazırladı. Plan 12 Şubat 2021'de askıya çıktı. TOKİ'de Ocak 2021'de 809 konut, 2 ticaret merkezi, 1 Cami ile altyapı ve çevre düzenlemesini öngören toplu konut projesinin ihalesini gerçekleştirdi.

30 BİN BAŞVURU OLDU

Bu arada TOKİ'nin Uzundere'de hayata geçirmeyi planladığı proje için çoğu Karabağlar ilçesinden olmak üzere 30 bin aile başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kura ile 809 hak sahibi tek tek belirlendi.

MAHKEME İHALEYİ İPTAL ETTİ

CHP'li Karabağlar Belediyesi, TOKİ'nin Ocak 2021'de yaptığı toplu konut projesi ihalesinin iptali istemiyle yargıya başvurdu. Ankara 4. İdare Mahkemesi TOKİ'nin ihalesini iptal etti. Durum böyle olunca depreme dayanıksız evlerde yaşadığı için tedirgin olan İzmirlilerin TOKİ eli ile sağlıklı konutlara ulaşma hayali CHP'li Karabağlar Belediyesi yüzünden bir başka bahara kalmış oldu.

SADECE BURASI DEĞİL

Sabah'ın haberine göre, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğrucan CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na tepki gösterdi. Selvitopu'nun sadece Uzundere'de değil Karabağlar ilçe sınırları içinde yer alan 14 mahallede halkı kışkırtarak Bakanlık eliyle yapılan planları mahkeme kanalıyla iptal ettirdiğini söyledi.

Uzundere'deki arazinin de TOKİ'ye ait olduğunu hatırlatan Doğrucan şunları söyledi; "80 hektarlık arazinin 38 hektarlık bölümü üniversite için ayrıldı. Geri kalan 42 hektarlık alanda ise TOKİ tarafından toplu konut yapılacaktı. Ama maalesef Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu bu projeyi siyasi polemik haline getirdi. Buradaki konut projesine karşı çıkıp tamamının üniversite alanı olarak ayrılması gerektiğini belirtip yörede yaşayan insanları kışkırtmaya çalıştı.

Sonra TOKİ ihaleye çıktı. Ardından da başvuruları aldı. Yaklaşık bin konut için 30 bin kişi başvuruda bulundu. Ama belediye başkanı 'buraya TOKİ konut yapmasın. Tamamı üniversite olsun' diye yargıya gitti. İhaleyi alan firma orada alan düzeltmesi dahi yapmıştı. Mahkeme ihaleyi iptal edince çalışmalar da durdu" diye konuştu.

BELEDİYE ENGELLEDİ

TOKİ'nin çektiği kurada hak sahiplerinin belirlendiğini fakat çalışmalar durunca evleri çürük olduğu için büyük tedirginlik yaşayan 1000 ailenin depreme karşı dayanıklı ev sahibi olma hakkının belediye tarafından engellendiğini belirten Doğrucan; " İlçe başkanlığı olarak İzmir milletvekillerimiz ile birlikte konunun takipçisiyiz.

Kahramanmaraş merkezli son deprem TOKİ'nin yaptığı konutların sağlamlığını kanıtlamış oldu. İnsanlarımız da TOKİ konutlarına güveniyor. Belediyenin bu inadından bir an önce vazgeçip TOKİ'nin önünü açması yardımcı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.