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  • CHP'den kentsel dönüşme engel! Bakan Özhaseki: Karşı çıkanlar Hatay'a büyük bedel ödetti
Güncel

CHP'den kentsel dönüşme engel! Bakan Özhaseki: Karşı çıkanlar Hatay'a büyük bedel ödetti

Hatay'da deprem evlerinin inşasına ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ideolojik çatışmalar nedeniyle kentsel dönüşüme karşı çıkanların Hatay'a büyük bedel ödettiğini belirterek, 'O dönemde kentsel dönüşümü başlatsaydık can kaybını önleyecektik. Şimdi binlerce kişinin vefat ettiği yerde inşaatları yapmaya çalışıyoruz' dedi.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
CHP'den kentsel dönüşme engel! Bakan Özhaseki: Karşı çıkanlar Hatay'a büyük bedel ödetti
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Bakan Özhaseki, Hatay'daki deprem konutlarına dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Özhaseki, daha önceki dönemlerde ideolojik çatışmalar nedeniyle kentsel dönüşüme karşı çıktılarını hatırlatarak, "Yalvardık yakardık, epeyce rica ettik, fakat derdimizi anlatamadık. O protestocu gruplar hakim oldular ve bize kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Keşke kentsel dönüşüm ideolojik çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımızın burnu bile kanamasaydı" dedi.

"KEŞKE KENTSEL DÖNÜŞÜME MANİ OLUNMASAYDI"

Bölgede 5600 konuta başladıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Tamamının ihalesi yapıldı. Görüldüğü gibi evler yükselmeye devam ediyor. Keşke kentsel dönüşüme mani olunmasaydı. O dönemde kentsel dönüşümü başlatsaydık can kaybını önleyecektik. Bedeli ağır oldu bu işin" dedi.

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