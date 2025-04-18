CHP'den kitap fuarına 'muhafazakâr yayınevi' sansürü

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi tarafından 'Okumak özgürleştirir' temasıyla gerçekleştirilen kitap fuarının 10'uncusu bu yıl Üsküdar Kitap Günleri ismiyle 25 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Fuar, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nden Harem Etkinlik Alanı'na taşındı.

Gelenekselleşmiş kitap fuarı, CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tarafından ilk kez organize edilecek.

TARAFSIZLIĞA AYKIRI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Geçmiş yıllarda fuarda düzenli olarak yer alan birçok yayınevine bu yıl stant saçma imkânı tanınmadı. Stant açma talebini mail yoluyla bildiren yayınevlerine belediye tarafından "Alanın sınırlı olması nedeniyle bu sene katılım talebinize olumlu yanıt veremiyoruz" cevabı verildi. Muhafazakâr yayınevlerine yapılan bu tutum karşısında, fuara katılım hakkı tanınan bazı yayınevleri 'ideolojik ayrımcılık' gerekçesiyle katılmama kararı aldı. AKŞAM'a konuşan İnsan Yayınları sahibi İsmail Hakkı Akıncı, "Yıllardır katkı sunduğumuz fuarda bu yıl kardeş yayınevlerinin alınmaması üzerine biz de katılmama kararı aldık. Sergilenen tutumun tarafsızlık ilkesine aykırı" dedi.

BİZLERİ DIŞLADILAR

Uğur Böceği Yayınları Temsilcisi Hızır Ali Velioğlu da, "Belediye el değiştirince ilk gözden çıkarılan muhafazakâr yayınevleri oldu" açıklamasını yaptı. Semerkand Yayınevi fuar sorumlusu Muharrem Bayır ise, "Ücretsiz Kur'an-ı Kerim ve kitap dağıttığımız etkinlikten bu yıl 'bize gönderilen yer yok' maili ile dışlandık" diye konuştu.

'İDEOLOJİK AYRIM YAPILIYOR'

40'lar Kulübü Genel Yayın Yönetmeni Yunus Coşkun, "Sol görüşlü yayınevlerine, dernek ve vakıflara stant temini var " iddiasında bulundu.

Hayat Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Bayrak ise, "7 metrekarelik alanda yayınevimizi yansıtmak mümkün değil" dedi.