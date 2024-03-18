CHP'den ortağı DEM Parti'ye kıyak! İtiraf etti: Bizim arkadaşlarımız konumlanacak

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'ye yanaştı. Yapılan kirli pazarlıkların sonucunda, Kandil'den gelen talimatla ortaklar anlaşmaya vardı. CHP, Esenyurt'ta belediye başkan adayını çekerken DEM Parti'nin adayını desteklediğini açıkladı. İstanbul'da 17 ilçede DEM Partili 48 Meclis üyesi adayını listesine alan CHP DEM'lenirken, ortak düzenlenen mitinglerde bebek katili Öcalan için özgürlük sloganları atıldı.

ZEYTİNBURNU'NDA CHP'YE KIYAK

Yerel seçime sayılı günler kala CHP'nin DEM ortaklığı seçmenin tepkisini toplarken yeni bir skandal patladı. Zeytinburnu ilçesinde DEM Partili 3 isim CHP listesinden meclis üyesi adayı yapıldı. CHP kazandığı takdirde Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısının DEM Partili olacağı açıklandı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI DEM'E...

Zeytinburnu'nda CHP listelerinden seçime giren DEM Partili Meclis Üyesi adaylar tanıtıldı. CHP'den 2. sıra Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi adayı olan Yeşil Sol Parti (DEM Parti) İstanbul Milletvekili adayı Abdulcebar Barış, CHP'nin Zeytinburnu'yu kazandığı takdirde belediye başkan yardımcılığını DEM Parti'nin alacağını açıkladı. Abdulcebar Barış, göreve gelmeleri halinde belediyedeki birçok kadroya kendi adamlarını yerleştireceklerini açıkladı. "Zeytinburnu'nda açık ve net söylüyorum. Biz iki tane (DEM Partili) meclis üyesiyiz. (CHP) Zeytinburnu'nda kazandığı takdirde başkan yardımcılığı, birçok noktada (DEM Partili) bizim arkadaşlarımız konumlanacak" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERDE BİZİ TEMSİL EDECEK..."

DEM Partili Musa Değirmenci de "Zeytinburnu'nda belediye başkan adayları çıkarmadık çünkü kazanamayacaktık. Bizim kazancımız olan Meclis üyelerimizi CHP listesinden aday gösterdik. Bunlar kazandıktan sonra istifa edip DEM Parti'ye geri dönecekler. Artık bütün belediyelerde bizi temsil edecek arkadaşlarımız olacak" açıklamasını yaptı.

DEM'Lİ İSİMDEN KÜSTAH AÇIKLAMA

CHP'den 2. sıra Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi adayı olan Abdulcebar Barış, bir televizyon programında skandal açıklamalara imza attı. "Bizim Yeşil Sol Parti bir düzen istiyor. Bütün bu sorunların ana kaynağı aslında Kürdistan'da ve Kürtlerle yürütülen savaşın sonucudur. 'Bir mermi kaç para' diyen kendisi. Evet doğrudur. Bir merminin kaç para olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti artık ömür boyu savaşacak bir ülke değildir. Bir reklamlar yapılıyor. İHA ve SİHA'larla... İHA ve SİHA'lar bir ailenin ekonomi çarkıdır. Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" ifadelerini kullandı.