Güncel

CHP'den pazarcılara ''katı atık'' oyunu! Belediye binasına yumurta fırlattılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, CHP'li belediyenin usulsüz katı atık bedeli talep ettiğini savunan pazar esnafı eylem yaptı. Açıklama esnasında vatandaşlar belediye binasına yumurta fırlattılar.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 15:17
CHP'den pazarcılara ''katı atık'' oyunu! Belediye binasına yumurta fırlattılar
CHP'li Karabağlar Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup pazarcı, slogan attı.

Grup adında basın açıklaması yapan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, son aylarda İzmir'deki birkaç belediyenin esnaftan usulsüzce katı atık bedeli talep etmeye kalkıştığını savundu.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN PAZARCILARA "KATI ATIK" OYUNU

Vatandaş olarak katı atık bedelini ödediklerini kaydeden Acar, "Bunu ödediğimiz halde ikinci kez havuzdan çıkarılıp tekrar esnaf başına 100-150 bin lira gibi bir katı atık bedeli ödemeye zorlanıyoruz. En son Buca Belediyesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmede bunun usulsüz olduğunu Belediye Başkanı Görkem Duman kabul ederek kaldırdığını söyledi." diye konuştu.

BELEDİYE BİNASINA YUMURTA ATTILAR

Acar, pazarcılar olarak dava açacaklarını sözlerine ekledi.

Açıklama esnasında gruptan CHP'li belediye binasına yumurta atıldı. Bunun üzerine polis müdahale ederek yumurta atılmasını engelledi.

  • CHPli belediye
  • usulsüz bedel
  • izmir
  • esnaf

