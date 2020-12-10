CHP'den taciz ve tecavüzün üstünü örtmek için 'sistematik yalan kampanyası'

10 Aralık 2020 Perşembe 12:30 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:51

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı yöneticisi U.K’nın tutuklanmasıyla birlikte ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarının ardından, kamuoyunun tepkisi ve sorular hala cevap bulamadı.



Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP yönetimi tecavüz skandallarıyla ilgili açıklama yapmazken, 'İmamoğlu'na suikast girişimi' yalanı, 'Altun ailesinin maaşları ile ilgili yalanlar ve Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyorum' yalanı gibi sistematik yalan ve saldırılarla skandalların üstü örtülmeye çalışılıyor.

SİSTEMATİK YALANLARLA GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABASI

'İmamoğlu'na suikast girişimi' yalanı

Taciz ve tecavüz olaylarının ortaya çıkmasının hemen ardından, Ekrem İmamoğlu’na yönelik 'suikast girişimi' olduğu iddiası ortaya atıldı. CHP'ye yakın medya 'İmamoğlu'na yönelik suikast emri verilen DEAŞ militanları yakalandı' haberleriyle yalanı yaymaya çalışınca, Emniyet Genel Müdürlüğü iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Talimat verildiği tarafımıza iletildi.' iddiasında bulunurken, Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasında, 'İddialarda yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.' ifadeleri kullanıldı.

Altun ailesine yönelik saldırılar

Suikast yalanı tutmayan CHP, 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun’un birden fazla makamdan maaş aldığı' yalanına sarıldı. Ancak, bu iddialar da Altun ailesi tarafından birinci ağızdan yalanladı ve asılsız iftiralara ilişkin yargı süreci başlatıldı.

Ayrıca CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 'Fahrettin Altun tarafından dava açılan bir kişinin, polis baskınıyla gözaltına alındığı' iddiasını ortaya attı. Ancak resmi kaynaklara göre, ilgili şahıs bizzat emniyete giderek ifade verdi.

Tecavüzlere sessiz kalan Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyorum' yalanı

Taciz ve tecavüz skandalıyla ilgili tek kelime etmeyen, tepki göstermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de kendisi ve ailesinin telefonlarının dinlendiğini iddia etti.

İddialara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı bir iftira.' diyerek, CHP'nin gündemi değiştirme çabası için uydurduğu yalanlardan birini daha ifşa etti.

-YALANLAR BİRBİRİNİ TAKİP EDERKEN, TACİZ VE TECAVÜZE SES YOK

Kılıçdaroğlu yine bu süreçte Tank-Palet Fabrikasının Katar’a satıldığı iddialarını da gündeme getirdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “satış olduğu” iddiaları detayları anlatılarak yalanlandı.

Türkiye yaptığı icraatlar ile başarıya imza atarken, bir gazetecinin “Türkiye-Çin İhracat Treni’nin geri döndüğü” iddiası kampanyaya dönüştürüldü.

TCDD Genel Müdürlüğü ise sosyal medya hesaplarından #ÇinTreniNerede etiketiyle tüm güzergahları yayınlayarak bu iddiaları yalanladı.

'Şehit babasına vergi borcundan hapis' yalanı

İddialar tek tek yalanlanırken aynı süreçte bazı gazetelerde "Şehit babasına vergi borcu nedeniyle hapis cezası” haberleri yayınlandı.

Yapılan yalan haberlere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu iddiaların asılsız ve yalan olduğunu açıkladığı.

'Çin'den aşı geldi el altından yakınlarına aşı yapıyorlar' yalanı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de Çin'den alınan Kovid-19 aşısının Türkiye'ye geldiğini ve 10 gündür el altından AK Partili siyasiler ile yakınlarına aşı yapılmaya başlandığı iddiasını ortaya attı.

Fakat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı’nda “Şu an için bizim Bakanlık olarak izin verdiğimiz herhangi bir aşı söz konusu değil” sözleriyle bu iddiaları da yalanlandı.

Asılsız iddiaların ardından özellikle sosyal medyada CHP’nin taciz ve tecavüz skandallarının üzerini örtmek için sistematik yalan siyaseti yürüttüğü belirtilerek parti yöneticilerine büyük tepki gösterildi. CHP teşkilatı içinden de bir grup üye, Kılıçdaroğlu’na seslenerek skandalların üzerinin örtülmemesi çağrısında bulundu.

CHP’nin, gündemi değiştirmek için uyguladığı sistematik yalanlarının üzerine sosyal medyada #YalanRüzgarıTaciziKapatmaz etiketiyle CHP’ye binlerce tepki yağdı.

CHP’nin taciz ve tecavüz skandallarına daha ne kadar sessiz kalacağı ise, kamuoyunda merak konusu...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA SKANDALA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada CHP içindeki taciz ve tecavüz skandallarına sert tepki göstermişti.

Erdoğan: “CHP'de daha önce de benzer örneklerine defalarca rastlanan artık kendi mensuplarını ve taraftarlarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin, kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. İçlerindeki rezilliklere ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı, pislik sıçratmayı, yalan ve iftira ile itibar suikastı yapmayı siyaset kılıfıyla, Atatürkçülük kılıfıyla, sosyal demokrasi kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşürmekte kararlıyız, bu böyle biline.” şeklinde değerlendirmelerde bulunmuştu.