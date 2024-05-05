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CHP'den topluca istifa ettiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal ve yönetimi görevlerinden topluca istifa etti.

IHA5 Mayıs 2024 Pazar 12:01 - Güncelleme:
CHP'den topluca istifa ettiler
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Mahalli İdareler seçimlerinde CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesini kazanmasında büyük payı olan CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal ve yönetimi görevlerinden topluca istifa etti.

Uysal istifayı sosyal medya hesaplarından duyururken İHA muhabirine yaptığı açıklamada partiden değil görevlerinden istifa ettiklerini söyledi. Uysal açıklamasında şunları söyledi: "Yeterince çalıştığımızı düşündüğümüz partimiz için çok emek verdik. Çok şükür partimiz iyi yol aldı. Bundan sonra gelecek olan arkadaşlarımız devam edecek. Cumhuriyetimizin rayına oturmasını gördüm. Bu benim için çok değerli. Gelecekte çocuklarımız ve torunlarımızın cumhuriyetle yaşayacağı günler için çok mutluyum."

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