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CHP'den yeni provokasyon! Kardaş: Tek bir Suriyeli dahi giriş yapmadı

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin acısı sürerken muhalefet provokasyon yapmaya devam ediyor. CHP'li Fikri Sağlar'ın 'AKP, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor.' şeklinde provokatif bir açıklamada bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş ise, sınır kapılarından 'tek bir Suriyelinin dahi' Türkiye'ye giriş yapmadığını bildirdi.

AA12 Şubat 2023 Pazar 22:07 - Güncelleme:
CHP'den yeni provokasyon! Kardaş: Tek bir Suriyeli dahi giriş yapmadı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, sınır kapılarından "tek bir Suriyelinin dahi" Türkiye'ye giriş yapmadığını bildirdi.

Kardaş, sosyal medya hesabından, CHP'li Fikri Sağlar'ın "AKP, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor." iddiasına yanıt verdi.

"AÇIKÇA PROVOKASYON YAPIYORSUNUZ"

Bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Kardaş, "Açıkça provokasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz. Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüz binlerce Suriyeliyi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar. Toplumsal huzuru bozacak yalanlara karşı dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN İDDİALARA YALANLAMA

Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir."

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