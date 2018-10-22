CHP'li Atıcı: HDP'nin PKK'yı terör örgütü olarak tanımaması CHP için sorun değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili ve partinin Mersin belediye başkan aday adayı Aytuğ Atıcı, katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu.

TERÖRİSTLERİ SAVUNDU

CHP’li Atıcı, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) karşı CHP'nin tutumunu açıkladı. Atıcı, HDP’nin terörize edilmesinin yanlış olduğunu savundu. Atıcı, “CHP, HDP'ye kötü gözle bakmıyor, HDP'nin bu ülkenin gerçeği olduğunu biliyoruz. CHP, PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlar, ama HDP'yi kriminalize etmez. Bu durumda, Doğu ve Güneydoğu'daki halklar arasında, herkesin elini tutacak bir tek CHP kalmıştır” ifadelerini kullandı.

İTTİFAKI AÇIKLAMIŞTI

Önceki gün de İngiltere’de yerel seçimlere ilişkin soruları cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’yle ittifak yapabileceklerini açıklamıştı.

(Güneş)