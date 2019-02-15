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CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, resmen DSP’ye geçti

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek, Demokratik Sol Parti'ye (DSP) katıldığını açıkladı.

  • İHA
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Genel Merkezde partiye katılan Avcılar'ın bağımsız Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye ‘hoş geldin’ diyerek, kendisine destek olacaklarını belirtti. Ülkenin iki kutuplu seçimlere sokulduğunu söyleyen Benli ise, "Demokrasi tarihinin çok önemli ve eşsiz liderlerinden Bülent Ecevit'in kurmuş olduğu partide devam edeceğiz" dedi.
 
BENLİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'DAYATMA' GÖNDERMESİ
 
Marmara Bölgesi’nin tek kadın belediye başkanı olduğunun altını çizen Benli, demokratik ortamlarda kadının insan hakları mücadelesine ve huzura DSP çatısı altında devam edeceğini vurguladı. Benli, 1 Nisan'da başarının sahibi olacağına inandığını kaydetti. Önceki partisinden kendi isteğiyle değil, diskalifiye edilircesine ayrıldığını ifade eden Benli, önümüzdeki seçimlerin önemli olduğunu ve seyirci kalmayıp yarıştan çekilmeyeceklerini dile getirdi. Halkın kendi adayını görmek istediğini söyleyen Benli, "Halk kendisine dayatılanı değil, kendi özgür iradesiyle seçtiğine karar verecek" şeklinde konuştu.
 

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