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  • CHP'li Aytuğ Atıcı'nın sokakları karıştırma çağrısına Ak Partili Hamza Dağ'dan sert yanıt!
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CHP'li Aytuğ Atıcı'nın sokakları karıştırma çağrısına Ak Partili Hamza Dağ'dan sert yanıt!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Aytuğ Atıcı'nın sokakları karıştırma çağrısına sert yanıt verdi.

21 Haziran 2020 Pazar 01:34 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 01:34
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CHP’li Aytuğ Atıcı'nın bir TV kanalının canlı yayınında sarf ettiği "Bizim CHP olarak Türkiye’yi örgütlememiz lazım bu örgütlenmenin yolu da sokaktan geçmek zorundadır, Biz iktidarın çöküşünü bekleyemeyiz." sözleri tepki çekti.

CHP’li Aytuğ Atıcı’nın sokakları karıştırma çağrısına Ak Partili Hamza Dağ’dan sert yanıt geldi.

Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’de bir süredir dikkat çekmeye çalıştığımız darbe ve sokağı işaret eden söylemler, kendini daha somut ve tevil götürmez şekilde göstermeye başladı. Açık açık savaş meydanlarından ve sokak üzerinden devrim yapmaktan bahsediyorlar. Onların yolu bu, bizim ise demokrasi ve hukuk!"

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