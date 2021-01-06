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  • CHP'li Başkan Öküzcüoğlu fena yakalandı! Muhtarla hayali telefon görüşmesi alay konusu oldu
Güncel

CHP'li Başkan Öküzcüoğlu fena yakalandı! Muhtarla hayali telefon görüşmesi alay konusu oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun, gelen çağrıyı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyada alay konusu oldu. CHP'li Başkan, açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlattı.

HABERİN
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06 Ocak 2021 Çarşamba 09:51 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:56
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Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu fena yakalandı. Kendisine gelen aramayı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyanın gündemine oturdu. CHP'li Öküzcüoğlu açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatırken kameraya yansıyan görüntünün farkında değildi.

GELEN ARAMAYI REDDETTİ

Kendisine gelen aramayı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyanın gündemine oturdu.

'BUYUR MUHTARIM' DİYEREK PROJELERİ ANLATTI

CHP'li Öküzcüoğlu açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara 'buyur muhtarım' diye seslenerek yapmayı planladığı projeleri anlattı.

Öküzcüoğlu'nun yaptığı hayali görüşme sosyal medyada alay konusu oldu

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