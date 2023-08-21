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CHP'li başkanlar birbirine düştü! ''Asıl sen sebepsiz nasıl zenginleştin?''

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay rüşvet suçlamalarıyla birbirine düştü. İki CHP'li başkanın yolsuzluk kavgası partiyi karıştırdı. Çerçioğlu 'Asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar' suçlamasına 'Asıl sen sebepsiz nasıl zenginleştin' cevabını verdi.

Sabah21 Ağustos 2023 Pazartesi 07:15 - Güncelleme:
CHP'li başkanlar birbirine düştü! ''Asıl sen sebepsiz nasıl zenginleştin?''
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CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan kendisi için "Asfalt ihalesinde yolsuzluk yaptı" diyen CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a: Sebepsiz zenginleşmeni açıkla.

Aydın'ın, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, bir süre önce bağlı olduğu Büyükşehir Belediyesi için "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 Milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasında bulundu. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da partisinin Nazilli İlçe Kongresi'nde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı hedef aldı.

AÇIKLAYAMIYORSAN...

Sabah'ın haberine göre, Kongrede konuşan Özlem Çerçioğlu, "Bir belediye başkanı da bana iftira atmış. Namertsiniz ispatlamazsanız, namertsin. Benim bu zamana kadar kursağımdan bir lokma haram geçmedi, geçmez de. Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli. Efendim; yok oğlumun sünnetinden, düğününden kaldı, hanımın çıkınındaydı bilmem neydi. Yok geçti bunlar. Sorarız biz. Para kazanabilirsin gayet doğal. Onun vergisini verdin mi devlete? Onu da sorarız. Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz. Onun için hiç kimse hiç kimseye kuru iftira atmasın. Allah kuru iftiralardan saklasın" dedi.

Karışlıklı yolsuzluk suçlamaları, "Tencere dibin kara, seninki benden kara" atasözünü hatırlattı.

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