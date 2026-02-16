İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

CHP'li belediyede bu sefer çöp değil borçlar dağ oldu: İşçi başına 400 bin lira alacakları var

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde çalışan işçiler, yaklaşık 5 yıldır maaşlarını eksik aldıkları ve aylardır ödeme yapılmadığı gerekçesiyle Karşıyaka Çarşısı'nda bildiri dağıtarak eylem yaptı. İşçi başına yaklaşık 400 bin TL alacaklarının olduğunu belirten işçiler, 'Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz' diyerek yetkililere seslendi.

IHA16 Şubat 2026 Pazartesi 12:58 - Güncelleme:
CHP'li belediyede bu sefer çöp değil borçlar dağ oldu: İşçi başına 400 bin lira alacakları var
DİSK/Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube çatısı altında örgütlü olan Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. işçileri, yaşadıkları mali krizi ve mağduriyeti kamuoyuna duyurmak amacıyla Karşıyaka Çarşı girişinde bir araya geldi. Vatandaşlara broşür dağıtan işçiler, aylardır süregelen maaş krizinin artık hayatlarını sürdürülemez noktaya getirdiğini ifade etti.

"7 AYLIK MAAŞ VE TİS FARKLARI ÖDENMEDİ"

Dağıtılan "Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. İşçisi Ne Yaşıyor, Biliyor Musunuz" başlıklı bildiride, işçilerin son 5 yıldır hiçbir zaman tam maaş alamadığına vurgu yapıldı. Temmuz ayından bu yana geçen 7 aylık süreçte maaşların ödenmediği, ayrıca 2 yıl öncesine dayanan toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının da içerde kaldığı belirtildi.

İşçilerin toplam alacağının kişi başı ortalama 400 bin TL seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haftalık 5-6 bin TL harçlık yatırılarak biz emekçilerin hayatta kalması bekleniyor. Bunlar sadece rakamlar değil. Çocuğuna harçlık veremeyen, evinde huzuru kalmayan, boşanma noktasına gelen, icralık olan hatta tefeciye düşen emekçiler var. Gündüz belediyede çalışıp gece ek iş yapmak zorunda kalıyoruz."

"ZAM DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Karşıyaka halkına seslenen işçiler, yaşadıkları tüm imkansızlıklara rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini hatırlattı. Taleplerinin ek zam değil, alın terinin karşılığı olan net maaşlar olduğunu belirten çalışanlar, "Parasız emek olmaz. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Harçlık değil, tam maaş talep ediyoruz. Tüm Karşıyaka halkını sesimize ses katmaya davet ediyoruz" dedi.

Çarşı esnafı ve vatandaşların da ilgi gösterdiği bildiri dağıtımı sırasında işçiler, sorunlarına kalıcı bir çözüm bulunana kadar demokratik tepkilerini sürdüreceklerini ifade etti.

