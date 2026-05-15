  • CHP'li belediyede yeni skandal! Oğluna şirket kurup köye lüks villa dikti
CHP'li belediyede yeni skandal! Oğluna şirket kurup köye lüks villa dikti

CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkan Yardımcısı S.Y.'nin oğlu adına kurdurduğu şirket üzerinden belediyeye fatura keserek haksız kazanç sağladığı ve bu paralarla köy merkezinde 16 milyon lira değerinde lüks bir villa yaptırdığı ortaya çıktı; operasyon kapsamında başkan yardımcısının eşi ve oğlu gözaltına alınırken villaya el konuldu.

IHA15 Mayıs 2026 Cuma 15:41
Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan S.Y.'nin oğlunun üzerine şirket kurduğu öğrenildi. Dosya kapsamında çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, başkan yardımcısı S.Y.'nin oğlu adına kurduğu şirket üzerinden belediyeye fatura kestiği ve haksız yere gelir elde ettiği tespit edildi. Operasyon kapsamında başkan yardımcısının oğlu ve eşi Ankara'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirildi.

VİLLASINI SATMAYA ÇALIŞMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli S.Y.'nin Keskin Mahallesi'nde bulunan ve görünümüyle dikkat çeken lüks villasını 3 ay önce 16 milyon liraya satışa çıkardığı iddia edildi. Şehir merkezine yakın köyün merkezinde bulunan villaya operasyon kapsamında el konuldu. Aynı belediyede gözaltına alınan özel kalem müdürünün villası da operasyon sırasında dikkat çekmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işleminin devam ettiği, belediye ile iş yaptığı belirlenen bazı şirketlerin yöneticilerinin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

