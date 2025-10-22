Üsküdar'da Kandilli iskelesi ile Edip Efendi Yalısı arasında bulunan, uzun yıllardır vatandaşların yürüyüş yaptığı ve balık tuttuğu sahil yolu iddiaya göre belediye ekiplerince kapatıldı.

Sahil yolunun kapatılması tepkiyle karşılandı. Alana yürüyüş yapmaya ve balık tutmaya gelen vatandaşlar, sahil kısmının kapatılmasının kendilerini mağdur ettiğini belirterek, yolun yeniden açılmasını istedi. Kapatılan yol havadan da görüntülendi.

"DEVAMLI GELİP GİTTİĞİMİZ YOLU KAPATTILAR"

Ahmet Şirvanlı isimli bir vatandaş, "Yaklaşık 25 senedir buraya gelip giderim. Burada balık tutarım, dinlenirim, hava alırım. Ancak artık devamlı gelip gittiğimiz yolu kapattılar. Buranın yeniden açılmasını istiyoruz. Şimdi gelemiyoruz. Merdivenleri çıkarken bile zorlanıyorum. Ben 75 yaşındayım, burası açıkken rahatça gidip geliyordum, yorulmuyordum. Açılmasını istiyorum" dedi.

Rıfat Şahin ise, "Balık tutmak için sürekli geldiğimiz bu alanı kapattılar. Artık geçiş yapamıyor, rahatça olta atamıyoruz. Buranın yeniden halka açık bir yer olmasını istiyoruz. Şu anda buradan yukarıya merdivenlerden yürümek gerekiyor ve oldukça mesafe var. Karşıya geçip oradan dolaşmak zorunda kalıyoruz. Bu da oldukça zor oluyor. Bu yüzden burayı kapatmamalarını isteriz" diye konuştu.