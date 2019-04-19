CHP'li belediyelerden işçilere sendika baskısı! Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan açıkladı
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 'Toplam 5500 civarında üyemiz sendikalarından istifa ettirilerek başka sendikaya üye yapıldı.' dedi.
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 5500 üyelerinin CHP tarafından başka sendikalara üye yaptırıldığını açıkladı.
Arslan, "Toplam 5500 civarında üyemiz sendikalarından istifa ettirilerek başka sendikaya üye yapıldı." dedi.
31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen belediyelerde çalışanlara sendikalarını değiştirmeleri için baskı yapıldı ifade edilmişti.
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