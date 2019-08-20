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CHP'li eski belediye başkanı disipline sevk edildi

İzmir'de, Bayraklı Belediyesi eski başkanı CHP'li Hasan Karabağ, 31 Mart yerel seçimlerinden önce yaptığı kimi açıklamalardan dolayı, partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

  • DHA
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CHP İzmir İl Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bayraklı Belediyesi eski başkanı CHP'li Hasan Karabağ'ın dosyası görüşüldü. Yönetim Kurulu üyeleri, Hasan Karabağ'ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce yaptığı "Atatürk'ü sevmeyenler Türkiye'yi zapt etmek istiyor. Bu her siyasi çizginin içinde var. Benim bulunduğum siyasi çizginin içinde de var. Hasan Karabağ'ı etkisizleştirelim, onu silelim diyenler Ankara'dan başlayarak Bayraklı'ya kadar bir pislik organizasyonuyla saldırıyorlar. Yalnız bu salaklar bir şeyi bilmiyor! Ulan ben sizin canınıza okurum. Sizin hiç tahmin etmediğiniz kadar deli cesuru bir adamım. Topunuz gelin! Bundan sonraki süreçte hepimiz göreceğiz. Siz mi adamsınız, biz mi adamız! Çöplükten gelen çöplüğe gider" açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verdi. Karabağ'ın durumu, İl Disiplin Kurulu'nda verilecek kararın ardından netleşecek.

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