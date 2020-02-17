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Güncel

CHP'li eski RTÜK üyesinin FETÖ için seferber olduğu ortaya çıktı

CHP'li eski RTÜK Üyesi Faruk Bildirici'nin; 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün yasa dışı ses kayıtlarının yayınlanması için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

17 Şubat 2020 Pazartesi10:22 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:31

RTÜK'ün görev alanına giren medya organlarına karşı ve siyasi tarafsızlığını yitirdiği için 6112 sayılı Kanun gereği görevden çekilmiş sayılan eski RTÜK Üyesi Bildirici'nin, görevi devam ederken FETÖ'ye destek girişimleri tespit edildi.

BİLDİRİCİ: 17-25 ARALIK VE MİT TIRLARINA İLİŞKİN YAYIN YASAKLARI KALKSIN

Faruk Bildirici, RTÜK üyesi olduğu dönemde 17-25 Aralık süreci, MİT TIR'larının durdurulması, Musul'daki Türkiye konsolosluğunun işgal edilmesi ve Reza Zarrab'la ilgili dört yayın yasağı kararının RTÜK'ün web sayfasından kaldırılması için başvuru yaptı.

İPTAL KARARININ ARDINDAN SABAH DİLEKÇEYİ ELDE VERDİ!

Faruk Bildirici'nin Anayasa Mahkemesi'nin FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı kumpasıyla ilgili yayın yasağının iptal kararını açıkladığı gecenin sabahında saat 09.00'da dilekçeyi bizzat elden getirerek gereğinin yapılmasını istemesi planlı ve programlı bir organizasyonu işaret etti. Faruk Bildirici, RTÜK'teyken verdiği bu dilekçeleri birçok kez ısrarla Üst Kurul toplantılarında da dile getirdi.

FETÖ'YE HİZMET EDEN YAKLAŞIMINI SAVUNDU

Başvuruları RTÜK Başkanlığınca reddedilen Faruk Bildirici, daha sonra muhalif yayın organlarına verdiği demeçlerle FETÖ'ye hizmet eden yaklaşımını savundu. Ana muhalefet partisi sözcüleriyle TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Faruk Bildirici, siyasi tarafsızlığını da kaybedince yasa gereği görevinden çekilmiş sayıldı ve karar Üst Kurulca onandı.

Faruk Bildirici, kendisini "medya ombudsmanı" olarak tanımlıyor. Bildirici Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra CHP tarafından RTÜK'e gönderilmişti.  (Sabah)

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