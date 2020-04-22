22 Nisan 2020 Çarşamba 00:55 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 01:01

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eviyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına parti teşkilatından iki partiliyi daha alıp Altun'un evinin önüne gitti. Olay saat 12.50 sularında gerçekleşti. Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

BURASI KORUMALI KONUT FOTOĞRAF ÇEKEMEZSİNİZ



Üç kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri anında duruma müdahale etti. Polisler, kişilerin yanına giderek, "Bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısında bulundu.

(CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş)





POLİSLERDEN KAÇTI



Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "Ben CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım. Sonraki günlerde tekrar gelip fotoğrafları çekeceğim" dedi. Özçağdaş, koruma polislerinin 'bekle' uyarılarını dinlemeden olay yerinden kaçtı.

Polisin tuttuğu tutanak:

"İTİBAR SUİKASTİNDEN FİZİKİ TACİZE VARAN AHLAK DIŞI BİR ZİNCİR"



Yaşanan bu çirkin olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun’un evini fotoğraflamaya çalışarak bir ailenin yaşadığı eve fiziki tacizde bulunan CHP Üsküdar İlçe başkanını ve yanındakileri şiddetle kınıyoruz. Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir. En temel değerleri hiçe sayarak itibar suikastine girişen yayın organının ardından, bazı siyasilerin hedef gösterme kampanyasının tetikçisi haline gelmesinin vardığı nokta budur. İtibar suikastinden fiziki tacize varan ahlak dışı bir zincirdir bu. Bir insanın ailesiyle yaşadığı evi taciz etmeye kalkmak, uyarıda bulunan polislere siyasi parti kimliği kullanarak direnmeye çalışmak ve kaçmak hiçbir siyasi partinin taşımaması gereken bir lekedir. Sayın Fahrettin Altun’un ailesine dönük bu tacizi şiddetle kınıyoruz. Bunu yapan şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını ve özür dilenmesini bekliyoruz. Hiçkimse kimsenin ailesini ve konutunu taciz edemez. Bunu beyanlarıyla teşvik edenlerin ders alması gereken bir durumdur bu." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sn @fahrettinaltun’un evini fotoğraflamaya çalışarak bir ailenin yaşadığı eve fiziki tacizde bulunan CHP Üsküdar İlçe başkanını ve yanındakileri şiddetle kınıyoruz. Bu, sorumsuz ve ahlaksız bir eylemdir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 21, 2020



