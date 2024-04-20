CHP'li isimden skandal 'Cemil Bayık' gafı! ''Ağız alışkanlığı'' tepkisi

31 Mart'ta yapılan seçimlerde Aliağa'da MHP'li Serkan Acar'ın üçüncü kez Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Belediye Meclisinin 2. oturumu yapıldı. Hararetli geçen Belediye Meclis toplantısına CHP Meclis Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül'ün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan bölücü terör örgütünün elebaşlarından "Cemil Bayık" olarak söz etmesi damgasını vurdu.

CEMİL TUGAY'DAN "CEMİL BAYIK" OLARAK BAHSETTİ, HERKES ŞOK OLDU



CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül, belediyenin faaliyet raporunun görüşüldüğü oturumun sonunda dilek ve temennileri olduğunu belirterek söz istedi. Doğangül sözlerine, "Dün veya evvelsi gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Bayık'ın" diyerek söze bölücü terör örgütünün eli kanlı elebaşlarından birinin adıyla başladı. CHP'li meclis üyesinin bölücü örgütün eli kanlı isimlerinden birinden bahsetmesi bir anda salonda şaşkınlığa sebep oldu.

O sırada büyük bir gafa imza atan CHP'li meclis üyesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının adının Cemil Tugay olduğunu hatırlatan isim ise MHP Grup sözcüsü Avukat Hilal Sadıkoğlu Akar oldu. MHP Grup sözcüsü Avukat Hilal Sadıkoğlu Akar "Tugay, soy ismi" dedi.

Bunun üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayan CHP'li üye, sözlerini düzeltti ancak sözlerinin devamında bir gafa daha imza atarak hem belediye meclis üyelerinin hem de salondaki vatandaşların tepkisini çekti.