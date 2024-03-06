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CHP'li meclis üyesi polisi darbetti

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, parkta alkol aldığı esnada polis ekipleri tarafından kimliği kontrol edilmek istenen CHP Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Pelin Turhan, iddiaya göre memurlara saldırarak darbetti. CHP'li Turhan daha sonra gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

IHA6 Mart 2024 Çarşamba 11:16 - Güncelleme:
CHP'li meclis üyesi polisi darbetti
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Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı 2. İnönü Mahallesi'nde bulunan Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partisi Narlıdere Belediye Meclis üyesi Pelin Turhan, kamuya açık alanda alkol aldığı esnada polis ekipleri yanına geldi ve kimlik kontrolü yapmak istedi. CHP'li Turhan'ın daha sonra polis memurlarıyla yaşadığı tartışmanın ardından polislere saldırdığı ve darbettiği ileri sürüldü. Turhan, diğer polislerin müdahalesi ile Turhan gözaltına alınarak Şehit Ayhan Tanrıverdi Karakolu'na götürüldü.

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp edildiği öne sürülen polis memurlarının kendisinden şikayetçi olması üzerine Pelin Turhan, nöbetçi savcının talimatı üzerine mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. CHP'li meclis üyesi hakkında, ilk mahkemeye kadar haftada üç gün karakola giderek imza vermesi şartıyla serbest bırakılması kararı verildi.

  • CHP Narlıdere
  • Pelin Turhan
  • polis saldırı

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