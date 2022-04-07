CHP'li Özel'den akıllara durgunluk veren açıklama: Çarpıcı olsun diye yazdık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında açıklamalarda bulundu.

Özel, programda 2019'da Twitter hesabından yaptığı "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklindeki paylaşım ile ilgili akıllara durgunluk veren açıklama yaptı.

"Nerede traktörler?" sorusuna cevap veren Özel, "Bizim kampanya ekibi şöyle söyledi. 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Paylaştık, o video artık yok. Orada şöyle bir şey söyleniyor. CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor. CHP'li Aydın belediyesindeki çiftçi mutlu. O yüzden CHP'li belediye seçerseniz beş yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur diye söyledik. Çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık" ifadelerini kullandı.