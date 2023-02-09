CHP'li Özel'in sözlerine yalanlama: Dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık

Yüzyılın en büyük felaketini yaşayan Türkiye'de, afet bölgesinde canla başla mücadele sürüyor. Tüm Türkiye tek yürek oldu, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bir yandan da dezenformasyon ve algı kampanyalarına karşı mücadele ediliyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de dezenformasyon girişiminde bulunanlar kervanında yer alıyor.

CHP'li Özel sosyal medya hesabından "Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır/konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyonu için gönüllülük esasıyla destek verme taleplerinin AFAD tarafından reddedildiğini öğrendim" iddiasını ortaya attı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ileri sürdüğü iddialarını yalanladı.



İDDİALARI YALANLANDI

AFAD Başkanı Yunus Sezer sosyal medya hesabından Özel'in dezenformasyon girişimine cevap verdi.

Yunus Sezer, "Sayın vekilin iddialarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var. Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık. Şimdi işimizin başına dönüyoruz" dedi.