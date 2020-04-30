30 Nisan 2020 Perşembe 08:21 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 08:21

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve adeta FETÖ ağzıyla konuşan CHP yine şaşırtmadı. HDP, İP ve CHP'nin ortak sözcüsü gibi konuşan CHP'li Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı ve devlet memurlarını tehdit eden skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüyor.

DARBE İMALI TEHDİDE SERT YANIT: HADSİZLER BİLMELİDİR Kİ...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı tehditkar ve imalı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun, Özel'in konuşması esnasında kullandığı 'Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek.' ifadesine 'Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez.' sözleriyle cevap verdi.

BAŞARIYI HAZMEDEMİYORLAR

Fahrettin Altun açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başarısının hazmedilemediğini ifade etti.

15 TEMMUZ HATIRLATMASI

Sosyal medyada da CHP'li Özgür Özel'in skandal açıklamalarına tepki yağdı. Darbe imalı sözlerin ardından AK Pakti Gençlik Kolları sosyal medya hesabından, 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın halkı darbecilere karşı sokağa çağırdığı görüntüler paylaşıldı.

Paylaşım'da "Biz gençler değil darbeyi ima edeni, icra edeni bile yerin dibine gömmüşüz. Hadsiz "tipitiplerin" tehditlerine mi boyun eğeceğiz Milletimizin desteğiyle, liderimizle omuz omuza, darbeci zihniyetle mücadeleye devam... Sonuna kadar!" ifadelerine yer verildi.

"BU 28 ŞUBAT KAFASIDIR"

AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu 28 Şubat kafasıdır. Bu 15 Temmuz öncesi millete ve devlete sallanan parmakla aynıdır. Bu çok açık vesayetçi bir tehdittir. Özgür Özel’in siyaseti maske, yaptıkları vesayet özlemidir. Şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

CHP'Lİ ÖZEL'İN TEHDİT SÖZLERİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ'cülerin hükümeti hedef alan tehditlerini hatırlatan ifadelerde bulunmuş, "Saray rejiminin sonu geliyor" diyerek memurları tehdit etmişti.

Özel, skandal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatla çalışıyorsanız."

MHP'DEN CHP'Lİ ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ



MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililerden özür dilemeye davet etti.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamaları üzerinden Özel'in provakatif söylemler geliştirdiğini savundu.

Bahçeli'nin prompterinin de bilgisayarının da büyük Türk milletine bağlı olduğunu belirten Büyükataman, şunları ifade etti:

"Ancak bir kaset kumpası ile Genel Başkanlık koltuğuna oturan Genel Başkanınızın ve onunla beraber siyasi kariyeri yükseltilen senin, göbekten nereye bağlı olduğunuz merak konusudur.

'Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız' sözü üzerinden Sivas katliamında yaşanan acılara gönderme yapıp Genel Başkanımızı katliama teşvikle suçlamak, senin de partinin de arkanızdakilerin de haddi değildir."

Özel'in açıklamalarını eleştiren Büyükataman, "Sözde CHP sözcüsünü bir an önce Sayın Genel Başkanımızdan ve camiamızdan özür dilemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.