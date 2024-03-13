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CHP'li Sevigen partisine ateş püskürdü: Kimin eli kimin cebinde belli değil

CHP'li Mehmet Sevigen, partisinin yöneticilerine ateş püskürdü. CHP'de yaşanan kaos, kriz ve tartışmalara dikkat çeken CHP'li Sevigen, 'CHP, 3 başlı olmuş, ne olduğu belli değil, Dallas gibi olmuşuz, kimin eli kimin cebinde belli değil. Bütün eleştirilerim de bunlar içindir' dedi.

13 Mart 2024 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
CHP'li Sevigen partisine ateş püskürdü: Kimin eli kimin cebinde belli değil
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CHP'li Mehmet Sevigen, seçime az bir süre kala partisinin yöneticilerini ateş püskürdü. CHP'nin yöneticilerini hedef alan Sevigen, tüm muhalefet partileri için de, "Muhalefetin bu kadar boşluk olduğu bir dönem daha önce hiç gelmedi" dedi.

CHP'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

CHP'yi değil CHP'nin yeni yöneticilerini eleştirdiğini ifade eden Sevigen, "Türkiye bir seçime gidiyor ancak yerel seçim mi, genel seçim mi bunun farkında değiller. Muhalefet partisinin büyüyememesi, bu yöneticilerin beceriksizliğinden kaynaklanıyor. Ben hep bunu eleştiriyorum. Muhalefetin bu kadar boşluk olduğu bir dönem daha önce hiç gelmedi. Sadece CHP değil, İYİ Parti gibi diğer partilerden de bahsediyorum. Hepsini bir kefenin içine koyuyorum. Ben yöneticilerini eleştiriyorum, kurumların ayakta kalması lazım. Bu bakımdan CHP'nin bu yöneticilerinin çürüdüğünü, çürüttüğünü, gündemi saptırdıklarını, hırslarının akıllarının önüne geçtiğini düşünüyorum. Partinin kurumsal kimliğini eleştirmiyorum" diye konuştu.

"VARSA YOKSA İSTANBUL..."

Türkiye'de bir seçim havasının olmadığına dikkat çeken Sevigen, Breaking News Turkey'e yaptığı konuşmasında, "Biz zaten birbirimizi yiyoruz. Özgür Bey, Kemal Bey ve Ekrem Bey... CHP, 3 başlı olmuş, ne olduğu belli değil, Dallas gibi olmuşuz, kimin eli kimin cebinde belli değil. Bütün eleştirilerim de bunlar içindir. Ciddi bir muhalefet partisinin olmasını istiyorum. Şehirlere baktığımız zaman sanki İstanbul'dan başka bir yerde seçim yokmuş gibi bir hava var. Varsa yoksa İstanbul... Türkiye, sadece İstanbul'dan ibaret değil, bu da insanları üzüyor." dedi.

"ÇÜRÜME KEMAL BEYDEN BAŞLADI"

Bu seçimlerden sonra Türkiye'nin başka bir atmosfere gireceğini de ifade eden Mehmet Sevigen, "Çünkü 4 yıl hiçbir şey konuşmayacağız. Bir anayasa değişikliği olacak. Tayyip bey anayasayı değiştirmek için diğer partilerden büyük bir yardım olacak. Onları parlamentoya kim taşıdı? CHP taşıdı, başında da Kemal Bey vardı. Yani çürüme Kemal beyden başladı, sonra Ekrem Beyden ve Özgür Beyden devam etti." ifadelerini kullandı.

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