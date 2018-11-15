CHP'li vekil Aygün’e Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tepki:Kendi geçmişini iyi incelemesini tavsiye ederiz

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Vatanına, Milletine, Bayrağına, Devletine bağlılığını tarihin her döneminde ve halen verdiği şehitlerle ortaya koyan Trabzonluları Pontus ile aynı cümlede zikreden bu zihniyete kendi geçmişini iyi incelemesini tavsiye ederiz. Tekirdağ’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline yapılan çirkin saldırı girişimini kınamaya çalışırken kontrolünü kaybeden bu milletvekili Türkiye’nin birliğinin şehri Trabzon’un vatansever halkını aşağılamaya kalkmış ve haddinin çok ötesine giderek Kurtuluş Savaşında Trabzon’un Pontus’un elinde olduğu iftirasını atmıştır. Bu milletvekili Balkan Savaşındaki, Sarıkamış Harbindeki Trabzonlulara baksın. Çanakkale harbinde Trabzon Lisesi öğrencilerinin 3 döneminin hepsinin şehid olduğunu öğrensin” dedi.

“Güzel şehrimiz Tekirdağ’dan seçilen bu milletvekilinin Trabzon’u Pontus’la bir arada değerlendirmesi milli birlik ve beraberliğimize hakaret olmasının yanı sıra bilinçaltındaki art niyetinin yansıması olarak görünmektedir” diyen Gümrükçüoğlu “O ve onun gibi düşünenlere karşılık Trabzon dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarında Türkiye’nin birleştirici çimentosu olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.