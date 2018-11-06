CHP'li Yılmaz Arapça ezandan duyduğu rahatsızlığı itiraf etti
CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın 'ezan Türkçe okunsun' çıkışı ezanı zorla Türkçe okutan CHP zulmünü akıllara getirdi.
Yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP'li Öztürk Yılmaz, bu kez de ezana dil uzattı.
CHP milletvekili Öztürk Yılmaz katıldığı bir televizyon programında, ezanın Arapça okunmasından duyduğu rahatsızlığı itiraf etti. Yılmaz'ın sözleri akıllara camileri ahıra, saz evine, CHP bürosuna çeviren, ezanı Türkçe okutan CHP zihniyetini hatırlattı.
Programda "Ezan Türkçe okunmalı" diyen Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt, "sen kendi camini aç Türkçe okut o zaman" diyerek tepki gösterdi.
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