CHP'li Yılmaz Arapça ezandan duyduğu rahatsızlığı itiraf etti

Yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP'li Öztürk Yılmaz, bu kez de ezana dil uzattı.

CHP milletvekili Öztürk Yılmaz katıldığı bir televizyon programında, ezanın Arapça okunmasından duyduğu rahatsızlığı itiraf etti. Yılmaz'ın sözleri akıllara camileri ahıra, saz evine, CHP bürosuna çeviren, ezanı Türkçe okutan CHP zihniyetini hatırlattı.

Programda "Ezan Türkçe okunmalı" diyen Yılmaz'a Doç. Dr. Selman Öğüt, "sen kendi camini aç Türkçe okut o zaman" diyerek tepki gösterdi.