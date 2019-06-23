CHP'lilerden çirkin saldırı: Başörtünü çıkar!
İstanbullu seçmen Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Vatandaşların oy kullanma işlemi devam ederken İstanbul Ataköy’de skandal bir olay yaşandı.
Ataköy'de oyunu kullanmak için sandığa giden bir başörtülü kadına CHP'liler tarafından "başörtünü çıkar" denilerek sözlü saldırıda bulunuldu. Yaşanan çirkin saldırı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
(Haber 7)
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