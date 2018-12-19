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CHP'lilerden 'Ekrem İmamoğlu' itirafı: Seçimi kaybettik

CHP'nin İBB adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu, CHP tabanın tepkisiyle karşılaştı. CHP'liler şimdiden seçimi kaybettiklerini dile getirdi.

  • Star.com.tr
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CHP, yoğun uğraşların ardından İBB adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nu seçti. İstanbul'u AK Parti'den alabilmek için İP ile ittifaka giren CHP'de İmamoğlu'nun adaylığına tepkiler geçikmedi. İmamoğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra umutsuzluğa kapılan CHP'liler şimdiden seçimi kaybettiklerini itiraf etti.

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"SIKILDIK ARTIK KAZANAMAYAN ADAYLARA OY VERMEKTEN"

CHP'liler yaşadıkları dramı sosyal medyadan dile getirdi. Birçok CHP'li artık kazanamayan adaylara oy vermekten sıkıldıklarını söyledi.

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