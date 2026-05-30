Güncel

CHP'lilerin bayramlaşmasında Özel'e ağır gönderme: Pavyonlarda biz yoktuk, siz vardınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek 'Halkla Bayramlaşma' programı kapsamında Genel merkeze gelen partililer, 'Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediniz, Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yatlarda, benzin istasyonlarında biz yoktuk, siz vardınız.' sloganları attı. Öte yandan aynı saatlerde Özgür Özel'in de Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle buluşacak olması, CHP'deki ayrışmayı gözler önüne serdi. İki farklı adreste aynı saate planlanan programlar için gözler Ankara'ya çevrildi.

İstinafın CHP kurultay davası kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kılıçdaroğlu'nun, kararın ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar tamamlandı.

BİNAYA VE PARTİ OTOBÜSÜNE POSTERLER ASILDI

Program dolayısıyla genel merkez binasına ve çevresine Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

Emniyet güçleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, genel merkez bahçesine sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu, basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.

Genel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

"ANKARA PAVYONLARINDA, OTEL ODALARINDA, ÖZEL YATLARDA BİZ YOKTUK"

Partililerin, Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Yürüyüşü'ndeki fotoğrafının bulunduğu, "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Bir CHP'linin ise "Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediniz, Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yatlarda, benzin istasyonlarında biz yoktuk, siz vardınız." yazılı pankartı dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, saat 12.00'de genel merkeze gelmesi ve 14.00'te partililere hitap etmesi bekleniyor.

CHP'DE İKİ FARKLI YERDE BAYRAMLAŞMA

CHP Genel Merkez'de bayram hareketliliği yaşanırken, aynı gün ve saatte Özgür Özel de bayramlaşma programı düzenledi. Özel, partilileri saat 14:00'da Güvenpark'ta, CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önüne çağırdı.

