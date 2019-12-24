CHP'lilerin FETÖ isyanı: Partiyi kim yönetiyor?

star.com.tr 24.12.2019 13:48 - Güncelleme: 24.12.2019 14:11

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden rüşvet istediğini ileri süren eski CHP'li vekil Sinan Aygün, Yavaş'ın adaylığa 'FETÖ imamı' tarafından ikna edildiğini iddia etti.

Aygün'ün açıklamalarının yanı sıra, CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması, akıllara daha önce de CHP-FETÖ ilişkisinden yakınan partililerin açıklamalarını getirdi.

İşte o açıklamalardan bazıları...

KİM BU KARANLIK GÜÇLER?

Partiden ihraç edildikten sonra Bağımsız Milletvekili olan Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayın programında CHP’deki FETÖ yapılanmasıyla ilgili, ''Orada bir FETÖ yapılanması var dedim bunun temizlenmesini söyledim. Ne kadar vatansever ne kadar Atatürkçü, ne kadar ülkesini seven insan varsa tasfiye ediliyor. Ne oluyor? Kim tasfiye ediyor bizi? Bizim günahımız suçumuz ne? Kim bu karanlık güçler?.

Parti yönetiminin CHP'lilerin kutsal değerlerini arkasına saklanıp gerçek CHP'lileri tasfiye ettiğini belirten Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı iken Kılıçdaroğlu’na altı ay ''YPG’ye terör örgütüdür'' dedirtemediğini de söyledi..

PARTİM FETÖ'YE TESLİM OLDU

Katıldığı bir canlı yayında 'Benim partim FETÖ'ye teslim oldu' diyen CHP'li Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi.

Deniz Baykal döneminde CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ateş, CHP'nin FETÖ ilişkisini, "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı." ifadeleriyle dile getirdi.

Baykal'ın FETÖ'nün kaset kumpasıyla koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmak zorunda kaldığı günlere de değinen Ateş, ''Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, Türkiye'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.'' dedi.

CHP'YE OY VEREN FETÖ'YE OY VERMİŞTİR

Eski CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, 31 Mart Yerel seçimlerinde DSP Muratpaşa Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçim öncesi Muratpaşa Belediyesi önünde yaptığı açıklamalarda bulunan Sapan, ''CHP'li seçmene sesleniyorum. Sizi kandırıyorlar. Şu an ki CHP organik CHP değil. Kirli ilişkiler, rant peşinde. Belediyeleri paylaşma peşinde.'' ifadesini kullanmıştı.

Halkın CHP'ye oy vermemesi gerektiği belirten Sapan, ''Bunlara oy vermeyin. Burada Ümit Uysal'a oy veren FETÖ'ye oy vermiş olur. Bunlara bu tokadı atmamız lazım ki yeni CHP eski düzene gelsin. Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net." dedi.

CHP'ye FETÖ'den adamlar geldiğini belirten Sapan, CHP'deki cumhuriyetçilik ve laiklik gibi kavramların yok olmaya başladığını, CHP'yi hangi güçlerin yönettiğinin belli olmadığını vurguladı.

GÜLER: PARTİM CEMAATLE İTTİFAK YAPTI

2014 yılında milletvekilliği döneminde Kastamonu'daki bir programda konuşan CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, CHP-FETÖ ilişkisine dair çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Güler programındaki konuşmasında, "Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı, cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi'yle yürüdüğünü hepimiz gördük" ifadelerini kullanmıştı.

FİRARİ FETÖ'CÜ İKNA ETTİ

CHP-FETÖ ilişkisini son olarak gündeme taşıyan CHP'li vekil Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık için firari FETÖ'cüler tarafından ikna edildiğini ileri sürdü.

Aygün, Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün ayrıca, "Yavaş'a CHP'den aday olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu" iddiasında bulundu.