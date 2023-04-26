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CHP'nin anketçisi Özer Sencar bile itiraf etti: Dip dalga beklemiyoruz

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma Merkezi sahibi Özer Sencar, dip dalga göremediklerini ifade eden Siyaset Bilimci Ali Çarkoğlu'nun sözlerine, “Biz de ölçümlerde böyle bir hareketi hissetmiyoruz” ifadeleriyle destek verdi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 07:54 - Güncelleme:
CHP'nin anketçisi Özer Sencar bile itiraf etti: Dip dalga beklemiyoruz
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Yedili Masa destekçilerinin "Kılıçdaroğlu dip dalga ile geliyor" söylemlerine kendi yandaşları da destek vermiyor. Sözcü TV'de Ali Çarkoğlu'nun 'dip dalga beklenmiyor' sözleri CHP'nin anketçisi olarak bilinen araştırma şirketi sahibi Özer Sencar'da karşılık buldu.

"ÖLÇÜMLER TAM ÖRTÜŞÜYOR"

Sencar sosyal medya hesabından "Ali Çarkoğlu çok söz edilen dip dalgayı göremediğini söylüyor. Biz de ölçümlerde böyle bir hareketi hissetmiyoruz. Ali beyin görüşleri ile ölçüm sonuçları neredeyse tam örtüşüyor." mesajını paylaştı.

Yedili Masa destekçilerinin, anketlerde önde çıkmayan ancak seçimlerde dip dalga ile gelmesini beklediği Kemal Kılıçdaroğlu umudu yine kendi taraflarının açıklamalarıyla son buldu.

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