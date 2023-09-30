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  • CHP'nin anketçisi Özer Sencar'dan Yavaş ve İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! ''Konuşsa berbat olup çıkacak''
Güncel

CHP'nin anketçisi Özer Sencar'dan Yavaş ve İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! ''Konuşsa berbat olup çıkacak''

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yüklendi. 'Yavaş'ın popülaritesinin nedeni konuşmamasıdır' diyen Sencar, 'Konuşsa berbat olup çıkacak. Ben Ankara'da yaşıyorum belediye başkanı olarak başarılı değil' dedi. Sencar aynı başarısızlığın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunu vurguladı.

30 Eylül 2023 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
CHP'nin anketçisi Özer Sencar'dan Yavaş ve İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! ''Konuşsa berbat olup çıkacak''
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Yerel seçimlere sayılı aylar kala, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde uğradıkları hezimeti bir türlü atlatamayan muhalefette tartışmalar alevlenerek devam ediyor. Muhalif araştırma şirketi Metropoll'ün sahibi Özer Sencar, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Medyascope'a açıklama yapan, Mansur Yavaş'ın popülaritesinin nedeni 'konuşmamasıdır' diyen Sencar, "Konuşsa berbat olup çıkacak. Ben Ankara'da yaşıyorum belediye başkanı olarak başarılı değil" dedi.

'KONUŞSA BERBAT OLUP ÇIKACAK'

Yavaş'ın popülaritesinin temel kaynağının konuşmaması olduğunu belirten Sencar, "Mansur Yavaş'ın popülaritesinin yüksek olması konuşmamasıdır. Konuşsa berbat olup çıkacak. Konuşacak fazla bir şeyi yok. Ben şu anda Ankara'da yaşıyorum, Ankara'da belediye başkanı olarak, yaşadığım hayat için söylüyorum başarılı değil." dedi.

"EKREM BEY İÇİN DE GEÇERLİ..."

Aynı başarısızlığın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunu söyleyen Sencar, "İstanbul'dakiler de Ekrem Bey için aynı şeyi söylüyor. Bugün bir arkadaşımın misafiriydim, "Hocam ben İstanbul'da yaşıyorum, Ekrem Bey başarılı değil" diyor. Ölçümlerde başarılı gördük. Fakat tek tek vatandaşlarla konuştuğunuz zaman farklı şeyler duyuyorsunuz. Mansur Yavaş, Ekrem Bey gibi politika yapmıyor, polemiklere girmiyor." şeklinde konuştu.

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