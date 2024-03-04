İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2024 Pazartesi / 24 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,506
  • EURO
    34,2341
  • ALTIN
    2111.4
  • BIST100
    9073.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'nin desteklediği DEM'li aday Türk düşmanı çıktı
Güncel

CHP'nin desteklediği DEM'li aday Türk düşmanı çıktı

PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yapan CHP, kirli işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi. CHP, Mersin'in Toroslar İlçesinde DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. CHP ile DEM Parti Toroslar ilçesinde dün ortak miting yaparak Yıldız için oy istedi. Abdurrahman Yıldız'ın skandal paylaşımları ortaya çıktı. Türk olarak anılmaktan üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız sosyal medyada hesabından, 'Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm.' dedi. Yıldız'ın bu paylaşımı büyük tepki çekti.

4 Mart 2024 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
CHP'nin desteklediği DEM'li aday Türk düşmanı çıktı
ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde de eski ittifak ortağı DEM Parti'nin kapısına gitti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in tüm şartlarını kabul etti. Kandil'den gelen talimatla ittifak kuran CHP ve DEM, pek çok il için anlaşmaya gitti. İstanbul'un Esenyurt İlçesi başta olmak üzere Mersin ve Adana'da da DEM'in adaylarına destek verildi.

DEM VE CHP DE EL ELE VERDİ

Kandil ittifakının yürütüldüğü bölgelerden birisi de Mersin'in Toroslar İlçesi'ydi. CHP, Toroslar'da DEM ile tanınan, genel seçimlerde DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP de el ele verdi. Ortak düzenlenen programda DEM'in Eş sözcüsü Ahmet Asen, Yıldız için destek istedi.

DEM, CHP'NİN ADAYINA DESTEK İSTEDİ

"Abdurrahman Yıldız'ı desteklemek için bir araya geldik. Sadece Yıldız'ı desteklemiyoruz, kendi geleceğimizi çocuklarımızın geleceği için destekliyoruz. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" ifadelerine yer verdi.

TOROSLAR ADAYINDAN KÜSTAH PAYLAŞIM

Öte yandan CHP milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün çok seviyorlar dediği Toroslar adayı Abdurrahman Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti. Kendisine Türk denilmesinden hoşlanmadığını ve üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın paylaşımında "Empati yapıyorum. Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" ifadelerini kullandığı gözlendi.

  • DEM Parti
  • Abdurrahman Yıldız

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.