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CHP'nin İstanbul Başkan Adayı İmamoğlu'ndan 'Ömer Halisdemir'e skandal sözler

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu Ömer Halisdemir'e karşı büyük bir saygısızlığa imza attı.

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Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine ret teklifi veren İmamoğlu "Anadolu Caddesi bizim için değerli bir cadde ve değerli bir isim. Bu işler sonra bir enflasyona dönüyor." dedi.
 

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