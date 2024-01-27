CHP'nin İstanbul listesinde dikkat çeken detay! DEM Parti ile pazarlık deşifre oldu

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına giderek belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlarını seçecek. Seçimlere kısa bir süre kala partilerin aday belirleme çalışmaları da hız kazandı.

AK Parti, İstanbul ve Ankara'daki adaylarını birkaç hafta öncesinden duyurdu. CHP ise parti içerisinde yaşanan krizlerin gölgesinde İstanbul ve Ankara'daki ilçe adaylarını bütünüyle belirleyemedi.

Gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi Toplantısında İstanbul ve Ankara'daki bazı ilçelerin adayları belirlendi.

CHP'nin İstanbul ve Ankara'nın bazı adayları sızdırıldı:

Yüksek güvenlik önlemleri altında yapıldığı iddia edilen toplantı sırasında, listeler sosyal medyaya sızdırıldı.

Buna göre İstanbul'da adaylar şöyle belirlendi:

Ataşehir - Onursal Adıgüzel

Arnavutköy - Tekin Aras

Bağcılar - Cem Kılıç

Bahçelievler - Emine Gülizar Emecen

Beşiktaş - Rıza Akpolat

Beylikdüzü - Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece - Hasan Akgün

Esenler - Hasan Dalkıran

Kartal - Gökhan Yüksel

Küçükçekmece - Kemal Çebi

Maltepe - Esin Köymen

Sultanbeyli - Ayhan Koç

Sultangazi - Ferhat Epözdemir

Şişli - Resul Emrah Şahin

İSTANBUL ADAYLARI DOĞRULANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sızdırılan bilgi sonrasında yaptığı X paylaşımında adayları duyurdu.

Ankara'daki adaylar ise şöyle:

Ayaş - İzzet Demircioğlu

Bala - İsa Kaplan

Beypazarı - Özer Kasap

Evren - Arif Güçlü

Gölbaşı - Yakıp Odaşaşı

Haymana - Levent Koç

Kalecik - Satılmış Karakoç

Kızılcahamam - Coşkun Ünal

Mamak - Veli Gündüz Şahin

Nallıhan - Ertunç Güngör

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya

PARTİYİ KARIŞTIRAN ATAŞEHİR'E TARTIŞMALI İSMİ ADAY YAPTILAR



CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı, önceki seçimlerde tepkilerin odağı olan CHP'nin seçim güvenliğinden sorumlu eski yöneticisi Onursal Adıgüzel oldu.

Seçimler sırasında CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınmıştı. CHP, 14 Mayıs seçimleri için kurduğu ve bir buçuk yıldır çalışmalarının yapıldığını öne sürdüğü sandık güvenlik sisteminin çökmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Adıgüzel ayrıca 'CHP ve trol ağının' başındaki isimdi.

Ataşehir'de Adıgüzel'in aday gösterildiğini öğrenen mevcut başkan Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alarak, 'Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz' dedi.

HDP'NİN İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN YERLERDEKİ İSİMLER AÇIKLANMADI



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak ortağı HDP (yeni adıyla DEM Parti) ile bir görüşme gerçekleştirmişti. HDP'ye yakın kaynaklar, eş başkanların ayrıca Özel'den İstanbul'da Esenyurt ve Adalar'da kendi adaylarının desteklenmesini istediğini iddia etmişti.

CHP, açıklanan listeye göre, her iki ilçede de henüz bir aday belirlemedi.