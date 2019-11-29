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CHP'nin iç kavgası bilmiyor! İhraç talebiyle disipline sevk edilecek

İzmir'de, Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel´e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu ileri sürülen eski belediye başkanı CHP'li Vefa Ülgür, sosyal medya hesabından ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildiğini ve ifadeye çağırıldığını duyurdu.

  • DHA
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Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel´in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında eski Belediye Başkanı Vefa Ülgür tarafından sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalmasının görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından, Sengel, Ülgür için uzaklaştırma aldırdı. CHP'li Vefa Ülgür, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ülgür açıklamasında, şunları söyledi:
 
"Aday belirleme sürecinde ön seçim ve aday yoklaması, anket gibi taleplerimiz reddedildi. Bu aşamada tüm kapılar kurultay imzasına çıktı. Mevcut ilişkilerin bu durumda olduğunu gören İzmir İl Başkanı ve sayın Milletvekili Murat Bakan başta olmak üzere bir grup Selçuk seçimlerini dizayn etti. Aday yapılmadım. Genel Başkan Yardımcıları mevcut başkan adayına destek olmamı istedi. Şu anki başkan hanım aday yapıldı. Belediye başkan aday adayı olmak için aralarından ayrılmak zorunda kaldığım ilçe yönetimi, aralarında ortak çalışma kültürü olmadığı gerekçesi ile istifa etti ve sayın adayın ve ekibinin önünü açtı. Ama bu da yetmedi. Yine siyasi malzeme yapıldım. Adayın yakın çevresi günlerce bağımsız aday olacağım iddialarını kamuoyunun gündeminde tuttu. Bir süre sonra İYİ Parti'nin adayı olacağımı iddia ettiler. Adaylık başvuru süresi sona erince de AKP'ye çalıştığım şeklinde gündem yaratıldı. Seçim süreci hiç ilçe, ilçe sorunları ve niçin aday olundu konuları gündemde olmadan tamamlandı."
 
'YAKINLARIM DARBEDİLDİ'
 
Vefa Ülgür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
 
"Sanırım adaylığına karşı çıkarak ve kamuoyu önünde, kendisinin yanında görünmeyerek büyük bir suç işlemiştim. Suçum büyüktü ve hep birileri için tehdittim. Genel Merkezle ilişkilerim zayıftı. Sayın Murat Bakan ve İl Başkanı sayın Yücel de bu süreçteki tavrım yüzünden olumsuz yorumlar yapıyordu. Sonra meşhur Şirince operasyonu patladı. Kadına şiddet naraları arasında oğlum, kardeşim ve yakınlarım darbedildi. Siz sayın bayan! Hiç çocuğunuzun darp edilişine şahitlik ettiniz mi? Hiç kimse dövülenlerin insan olduğunu, onların da anne ve baba olduğunu görmedi. Sayın bayan başkan üzerimde bir sökük görmüş, ilmeği yakalamış sökmeye çalışıyordu. Gece saat 01.15 sıraları seçili görüntülerle algı operasyonu başlatıldı. Yetmezdi, ertesi gün kınacılar devreye sokuldu, önce yandaşlardan başlandı. Diğerlerine de kamu gücü kullanılarak açıklamalar yaptırıldı."
 
26 Kasım'da İl Başkanlığı'ndan bir mesaj adlığını söyleyen Ülgür, "Başta ben, İzmir İl Gençlik Kurulu Yönetim Kurulu üyesi görünen oğlum ve kardeşim, tedbirli ve kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişiz ve ifadeye çağrıldık" dedi. 

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